Что нас ждет в ближайшие десять лет: четыре предсказания Марка Цукерберга 4 2.01.2021, 16:02

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Основатель и глава Facebook рассказал, чего он ждет предстоящего десятилетия.

Уходящий год был непростым для всех. Рассуждая о будущем, основатель и глава Facebook Марк Цукерберг не ограничивается краткосрочными перспективами и смотрит более широко — на ближайшее десятилетие. Его прогноз приводит РБК.

Дорогу молодым

В следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние.

«Проект Facebook был задуман как способ дать миллениалам возможность говорить о важных для них проблемах, но эти изменения еще не вступили в полную силу. Уверен, что до 2030 года в политике станет больше молодых людей, и проблемам климата, образования и здравоохранения будет уделяться больше внимания», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Глава социальной сети намерен помогать молодежи с помощью своего благотворительного фонда, в частности, инвестировать в молодых предпринимателей, ученых, лидеров и в более индивидуальное обучение.

Он также делает ставку на малый бизнес. В следующем десятилетии он планирует создать коммерческие и платежные инструменты, которые позволят любому малому предпринимателю получить доступ к тем технологиям, которые до этого были доступны лишь крупным компаниям. Сегодня его платформа уже помогает более чем 140 млн предприятиям достигать своих потребителей.

По его мнению, если любой сможет продавать продукты через Instagram, общаться и поддерживать клиентов через Messenger и переводить деньги в другую страну через WhatsApp, то это создаст колоссальные возможности во всем мире.

2 Интернет спасет мир

Интернет дал людям «суперсилу» — быть на связи из любой точки планеты, а также обеспечил человеку независимость. В настоящее время глава Facebook запускает масштабный проект, реализация которого позволит людям со всего мира в течение пяти лет получить к нему доступ.

«Интернет спасет от нищеты 160 млн человек, от безработицы — 140 млн человек», — заявил Цукерберг с трибуны Генассамблеи ООН.

По мнению миллиардера, Всемирная сеть как нельзя лучше вписывается в программу развития ООН, поскольку помогает людям дистанционно находить работу и получать образование.

Что касается регулирования в интернете, на своей странице в Facebook Цукерберг написал, что крупным компаниям часто приходится лавировать между свободой слова и безопасностью, между правом на частную жизнь и охраной правопорядка. Для решения этих проблем он ожидает в ближайшие годы от властей демократических государств четких решений относительно выборов, защиты приватности и борьбы с нежелательным контентом. Все большую значимость также будут приобретать независимые органы, с помощью которых общество само сможет разрешать конфликтные ситуации.

3 Будущее за удаленкой

«Полагаю, в ближайшие пять-десять лет половина наших сотрудников смогут работать удаленно, но мы собираемся достигать этого постепенно», — написал миллиардер на своей странице в Facebook.

В период пандемии коронавируса в компании Facebook провели опрос среди сотрудников о том, что они думают о работе из дома. Более половины ответили, что они по меньшей мере столь же продуктивны, как и в офисе. Около 40% сотрудников выразили заинтересованность в удаленной работе на полную ставку. Однако более 50% хотят вернуться в офис как можно скорее. Из тех, кто хочет работать удаленно, около 75% заявили, что хотят переехать.

При этом, как отмечает Цукерберг, удаленка определенно имеет не только радужные перспективы. Например, во время самоизоляции родителям было тяжело, потому что их детям пришлось вместо школы сидеть дома. Одиноким людям, у которых общение с коллегами — единственная отдушина, тоже нелегко. Когда нет четкой границы между работой и домом, нащупать правильный баланс между работой и личной жизнью бывает очень сложно.

«Меня беспокоит, что между сотрудниками, особенно вновь прибывшими, ослаблены социальные связи. Когда все разобщены, есть вопросы и по творческому процессу. Не сомневаюсь, что большинство из нас действительно хотели бы увидеть друг друга вживую как можно скорее», — пишет глава Facebook.

Но у удаленной работы есть и ряд очевидных преимуществ. В частности, Цукерберг не сомневается в перспективах удаленного найма. Практически все крупные компании ищут кадры в мегаполисах. Таким образом, они упускают из вида массу талантливых людей лишь потому, что те живут за пределами крупного центра. Широкий доступ к перспективным кадрам сделает компании, в том числе Facebook, разнообразнее во всех отношениях.

«Новые возможности за пределами крупных городов будут способствовать восстановлению экономики — особенно если удаленный найм освоят больше компаний. Карантин открыл эти перспективы», — убежден Цукерберг.

По мере технологического прогресса доля полностью удаленной работы наверняка увеличится в во всех отраслях экономики. Со временем местоположение будет иметь все меньшее влияние, и люди будут чувствовать себя востребованными, где бы они ни находились. К тому же, сокращение поездок на работу благотворно скажется на окружающей среде.

4 Дополнительная реальность сотрет неравенства

Цукерберг отмечает, что в предыдущее десятилетие самый большой экономический рост показала технологическая индустрия, и в следующие годы технологии продолжат создавать новые возможности.

Главной технологической платформой 1990-х был настольный персональный компьютер, в 2000-х доминировала Всемирная сеть, а в 2010-х мир завоевали смартфоны. Каждый раз платформы становились все более доступными и естественными для взаимодействия.

Глава Facebook считает, что в 2020-х годах смартфон останется основным устройством для пользователей, но его возможности расширятся при помощи инструментов дополненной реальности. Пока они громоздкие и дорогие, но со временем появятся революционные решения, которые переопределят отношения пользователей с подобными технологиями.

«Это будет полноценный эффект присутствия — ощущение, что вы прямо там, с другим человеком или в другом месте. Тогда можно будет полноценно жить, учиться и работать где-нибудь в уютном месте с дешевой недвижимостью, и контактировать в виртуальной реальности, нивелируя любое неравенство», — убежден Цукерберг.

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