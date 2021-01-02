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Гульфиковая зона Кремля

  • Виктор Шендерович
  • 2.01.2021, 16:56
Гульфиковая зона Кремля

Обратной дороги в лидеры нации у Путина нет.

Главный политический итог прошедшего года сконцентрирован в песковском ответе на расследование Навального о собственном отравлении, что-то там насчет проблем в гульфиковой зоне... Похабная российская власть перестала держать лицо и окончательно перешла на блатные прихваты.

«Кому он нужен, хе-хе».

Это — воровская малина.

Ничего нового я не сказал, но, кажется, количество на наших глазах переходит в качество, и это становится общественным знанием. Обратной дороги в лидеры нации у Путина нет, как нет ее у Лукашенко, за считанные недели прошедшего путь от батьки до таракана. Крови они еще прольют, кажется, немало, но исторически именно 2020 год, похоже, стал переломным в обоих сюжетах.

Мирные развилки, увы, остались позади: нас ждут репрессии и обрушение. Обрушение это, впрочем, может растянуться в длительную деградацию — и в историческом смысле это, пожалуй, самый печальный вариант...

Лубянский химик Кудрявцев, вытащенный за ушко да на солнышко расследованием Навального, в каком-то смысле может считаться человеком года: зло не просто банально, оно совершенно убого. И в каком-то смысле именно в этой убогости его сила. Можно победить голиафа, но таежный гнус непобедим.

Виктор Шендерович, «Ежедневный журнал»

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