Гульфиковая зона Кремля
- Виктор Шендерович
- 2.01.2021, 16:56
Обратной дороги в лидеры нации у Путина нет.
Главный политический итог прошедшего года сконцентрирован в песковском ответе на расследование Навального о собственном отравлении, что-то там насчет проблем в гульфиковой зоне... Похабная российская власть перестала держать лицо и окончательно перешла на блатные прихваты.
«Кому он нужен, хе-хе».
Это — воровская малина.
Ничего нового я не сказал, но, кажется, количество на наших глазах переходит в качество, и это становится общественным знанием. Обратной дороги в лидеры нации у Путина нет, как нет ее у Лукашенко, за считанные недели прошедшего путь от батьки до таракана. Крови они еще прольют, кажется, немало, но исторически именно 2020 год, похоже, стал переломным в обоих сюжетах.
Мирные развилки, увы, остались позади: нас ждут репрессии и обрушение. Обрушение это, впрочем, может растянуться в длительную деградацию — и в историческом смысле это, пожалуй, самый печальный вариант...
Лубянский химик Кудрявцев, вытащенный за ушко да на солнышко расследованием Навального, в каком-то смысле может считаться человеком года: зло не просто банально, оно совершенно убого. И в каком-то смысле именно в этой убогости его сила. Можно победить голиафа, но таежный гнус непобедим.
Виктор Шендерович, «Ежедневный журнал»