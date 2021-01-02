Большая цифровая игра: как будет выглядеть мировая политика в 2021 году 3 2.01.2021, 17:23

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Место Запада на геополитической карте будут определять новые технологии.

Лондонский Международный институт стратегических исследований IISS опубликовал прогнозы о том, как будет выглядеть мировая политика в 2021 году, пишет korrespondent.net.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса в 2020 году отодвинула на второй план другие проблемы, они никуда не делись. Как пишет SRF, беспокойство в первую очередь вызывает растущая напряженность между мировыми державами. Отношения США и Китая переживают свои худшие времена с 60-х годов, России и США — с 80-х. Ситуация между Китаем и Индией столь же опасна, как и в 1975 году. После четырех лет президентства Дональда Трампа в отношениях между Европой и США впервые после окончания Второй мировой царит неопределенность такого масштаба.

С приходом к власти в США Джо Байдена европейско-американские отношения должны снова улучшиться, по крайней мере их атмосфера. Что касается отношений между остальными мировыми державами, IISS светлых перспектив не видит.

Возрос и внешнеполитический авантюризм авторитарных правителей: в Азербайджане и Турции против Армении, в России против Украины и в Сирии, в Китае в Южно-Китайском море. В прошлом доминирование США предотвращало эскалацию многих конфликтов при более или менее мягком давлении. Но это доминирование, как предсказывает институт, не вернется даже при Байдене, которому сначала необходимо «залечить внутриполитические раны», прежде чем переключиться на внешнюю политику. Кроме того, США обнажили свои слабые стороны в ходе борьбы с пандемией, что нанесло долгосрочный ущерб их репутации. При этом многосторонняя система, основой которой является ООН, за последний год пошатнулась.

В свою очередь Китай «не идет по стопам США»: Китай становится сверхдержавой, но, в отличие от Америки, Китаю «не удалось создать прочные союзы». Новый Шелковый путь понимается странами «не столько как предложение честного партнерства, сколько как попытка увеличить влияние во многих частях мира». «Все более дерзкое, иногда агрессивное поведение» стоит Пекину многих симпатий — от соседей в Восточной Азии до Европы, Африки и Южной Америки. И не осталось незамеченным, что Китай использует пандемию, чтобы «закрутить гайки в своей собственной стране», от Гонконга до Тибета и Синьцзяна, региона проживания мусульманских уйгуров. Как отмечает SRF, все меньше и меньше стран видят в Китае дружелюбную мировую державу.

Место Запада на геополитической карте, однако, будет определяться не военным путем. Эксперты IISS предсказывают «Большую Цифровую Игру». В этой игре пока что отсутствуют правила, а участники по-прежнему действуют крайне грубо. И победитель пока не определен.

Одно можно сказать наверняка: «противостояние между мировыми державами тяжелым бременем ложится на мир». Решения текущих конфликтов найти так же трудно, как и общие подходы к борьбе с изменением климата или пандемией. В 2021 году геополитическая напряженность, по прогнозам IISS, вероятно, усилится. Это опасно, потому что время от времени напряженность может разряжаться «с громом и молнией».

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