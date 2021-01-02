Надежда 2 Татьяна Новикова

2.01.2021, 17:36

2,941

Татьяна Новикова

Между первыми христианами и белорусской борьбой с тиранией стоит знак тождественности.

Накануне Рождества по новому стилю, которое празднует западный мир, в Беларусь позволили вернуться митрополиту Тадеушу Кондрусевичу. Пошли, как говорится, на «уступки», тем более что «опасности он не представляет».

Но эта позитивная новость как-то не прибавила праздничного настроения, потому что были и другие новости — об очередных задержаниях, обысках и преследованиях. Все это в сумме создало некий комплекс беспросветного ощущения того, что отмечать особо-то и нечего.

Но Рождество — это не про отмечание заслуг. Это символ надежды, событие, укрепляющее уверенность в том, что добро победит зло.

После этого дня начинают прирастать последующие, в жизни каждого человека, живущего в северном полушарии, становится больше света, больше энергии в буквальном смысле слова. Это обнадеживает само по себе, не говоря об истинном смысле Рождества.

Белорусы — невероятные, но то, что удалось им в эти последние несколько мучительных месяцев, было сделано в истории не впервые. И сказать об этом важно. До белорусов были первые христиане.

Это не натянутое и не поэтическое сравнение, это именно то, что объясняет природу белорусского протеста — его истинно христианская суть.

О ненасильственном характере белорусского протеста будут писать книги, другие народы уже сейчас недоумевают, как в таких условиях, при таком уровне насилия и произвола властей можно продолжать гнуть свою линию абсолютно жертвенным и мирным путем? Как можно без стройной организации, стихийно продолжать выходить на воскресные шествия, совершая ритуальное по своей природе, но безусловно покорное действие, с такой же покорностью принимая месть властей за него? Единственное, что делали белорусы для спасения своих физических тел — они убегали от преследователей.

Но не то ли же самое делали и первые христиане? Их гнали — они бежали, их били — они терпели, но при этом продолжали гнуть свою линию.

Нужно быть христианином, чтобы понять это. Но именно христианство стало основой современной цивилизации, и именно на христиан в Беларуси осенью уходящего года упал гнев властей за призыв остановить насилие.

Первые христиане — это мифологизированная часть истории, белорусы — реальные люди, с реальными историями и лицами. Нет, мы не уникальны, белорусский народ не единственный богоизбранный, упаси Господь, но знак тождественности между упомянутыми двумя явлениями хочется выбить на камне.

Белорусы несут правду и борются за правду. Именно поэтому мы часто слышим вопрос — чего вам не хватало? Это вопрос от тех, кто хочет жить без правды, кому правда страшна и неприятна, кто хочет обставить ее отсутствие так, чтобы его не было заметно. Но даже если есть всё остальное — без правды жить невозможно, правда и свобода — это неразрывные вещи.

У белорусов, несмотря на все унижения и мучения, несмотря на отсутствие главного результата — тирания никуда не ушла, есть отличный повод для радости: это Рождество Христово. Это наш праздник!

Тадеуш Кондрусевич знает, что опуститься на колени и поцеловать родную землю — это не унижение, это то, что поднимает человека над собой. И белорусы в их коленопреклонении перед своей землей, также поднимаются над собой и своими тиранами. Это повод, и это заслуживает радости, как и победа света над тьмой. Эта победа незрима, пока она собирается подобно капелькам ртути в единое целое — христианское движение так устроено.

Знак тождественности между первым христианством и борьбой белорусов за освобождение от тирании не значит, что одно является частью другого. Эти явления равны в своей природе, в своей механике, в своей сути, но не в формах социальной организации или репрезентации.

В последнем может быть и есть большая разница. Белорусы разные по своим религиозным воззрениям, среди них есть те, кто вообще их не имеет, есть иудеи и мусульмане. Но это не меняет знака равенства между современным белорусом, борющимся за правду, и первым христианином.

Что же будет, когда пройдет Рождество? Христиан опять будут гнать и уничтожать? Боюсь, что это уже настолько бессмысленное предприятие, как и попытки дуть против ветра.

Татьяна Новикова, naviny.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».