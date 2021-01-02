«Прессбол» стремительно теряет кадры 1 2.01.2021, 17:51

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В этом году ожидается еще больше увольнений.

2020-й выдался непростым для Беларуси, которая в начале года начала страдать от коронавируса, а затем погрузилась в политический кризис из-за фальсификаций президентских выборов. Отражалось это и на СМИ – бумажные тиражи переставали печатать, многие журналисты побывали на «сутках», некоторые признаны политзаключенными и находятся за решеткой до сих пор, пишет «Трибуна».

Проблемы настигли авторитетнейшую газету сферы «Прессбол». Ей пришлось дважды менять главного редактора и получать претензии от владельца половины своих акций в лице АБФФ. В середине декабря руководству федерации совместно с директором «Прессбола» Юрием Орловым, владельцем 30% акций, свято верящим в свою роль спасителя издания, удалось продавить назначение угодного им главного редактора – сотрудника ОНТ Сергея Лисичкина. К тому же директор стал доносить установку на запрет тем, которые соприкасаются с политикой (и это при имеющемся главе НОК).

Все это ожидаемо не понравилось коллективу журналистов. Пертурбации в руководстве и идеологические рамки привели к нескольким «войнам» за восстановление удаленных постов на сайте газеты, неподчинению требованиям Орлова в официальных соцсетях – а еще мотивировали большое количество ведущих журналистов прекратить сотрудничество с изданием. 2020 год завершился с показателем в девять расставаний с членами команды «Прессбола» – и, возможно это еще не конец.

Сергей Кайко

Год газета начинала с этим главным редактором. Однако на экваторе 2020-го с Кайко решили расстаться. Коллектив выступил за главреда, но руководство «Прессбола» к мнению работников не прислушалось.

Говорят, причиной увольнения стала первая полоса газеты, вышедшей 26 июня – в разгар предвыборной президентской кампании.

Сам Кайко опроверг такую версию: «К тому времени все было решено. Это во-первых. Во-вторых, это не было и хлопаньем дверью. Хлопанье – конъюнктурная штука, попытка сместить акценты, произвести выгодное впечатление. Никогда такими вещами не занимался».

При этом Сергей не стал раскрывать истинную причину расставания. Также Кайко рассказал, что ему предложили остаться в «Прессболе» как автору, однако он отказался от такого варианта.

После президентских выборов уже экс-главред не остался в стороне от событий, происходящих в стране. Видео с главой ФХБ Дмитрием Басковым, пьющим из горла водку, Кайко назвал «аттракционом нечеловеческой пошлости» и предположил, что у каждого белоруса теперь «должна быть наготове допровская корзинка». Также журналист подписал письмо спортивного сообщества за честные выборы и против насилия.

Дмитрий Герчиков

Кандидатуру нового главного редактора с Кайко решили не согласовывать. Им стал комментатор «Беларусь 5» Герчиков, который одновременно работал в газете. Некоторые из работников назначение восприняли в штыки. К примеру, журналист «Прессбола» Сергей Южик назвал замену на посту главреда желанием «федерации поставить своего человека, который будет послушным кукловодом».

Однако Герчиков не собирался принимать сторону федерации в оценке общественно-политических процессов в Беларуси. К примеру, через несколько дней после 9 августа Дмитрий задался вопросом, как сейчас идти на стадион, если «у турникетов можешь встретиться с представителями тех самых структур». Под его руководством газета иногда выдавала дерзкие обложки. Вот такой «Прессбол» мы увидели через неделю после выборов.

Так газета отреагировала на 15-суточный арест своего автора Сергея Щурко (автор материала как раз Герчиков)...

...и баскетболистки Елены Левченко (здесь автор тоже Дмитрий).

После такого свободомыслия Минспорта приказало подведомственным организациям отказаться от подписки на «Прессбол». Тогда стало понятно, что Герчикова ожидает участь Кайко. Главный редактор не стал ждать решения сверху и 6 ноября написал заявление по собственному желанию. Не прошло и месяца, как владельцы «Прессбола» удовлетворили просьбу Герчикова. Одновременно Дмитрий исчез из эфира «Беларусь 5», в декабре обнаружившись комментатором НБА на стриминговом сервисе.

После двух отставок главредов редакция газеты попросила УЕФА и ФИФА дать оценку действиям АБФФ в связи с увольнением старых и назначением главного редактора «Прессбола».

Артем Фандо

Во времена Герчикова пришлось уходить и заместителям главного редактора. Первым стал Фандо, который редактировал сайт «Прессбола». Артем находится среди подписантов письма спортивной общественности за честные выборы.

В газете говорят, что о необходимости расстаться с Фандо попросили сверху. После его увольнения бразды правления сайтом взял в свои руки Орлов, приняв данное решение единолично.

Владимир Пирог

Следующим ушедшим из замов стал Пирог, одновременно руководивший отделом белорусского футбола. Владимир сам решил покинуть «Прессбол» после того, как узнал, что главным редактором станет Лисичкин. Орлов не стал препятствовать уходу Пирога, который до этого подписался под письмом спортсменов за честные выборы и против насилия.

«Отчего-то вспомнился БГ и его великолепный зимний MTV unplugged в 2018-м: «Долго мы писали этот альбом. Много всего было, о чем и не скажешь». Но можно же и коротко... Творческому коллективу «Прессбола»: ребята, спасибо за эти сумасшедшие 20 лет!» – написал на прощание Пирог.

Сергей Мордасевич

Одновременно с Пирогом газету покинул Мордасевич, специализирующийся на гандбольной тематике. Орлов просил журналиста доработать до конца года, но Сергей оказался непреклонен в своем решении. С 14 декабря Мордасевич, оставивший письмо под все тем же письмом за честные выборы, больше не сотрудник «Прессбола».

«Решение об уходе из «ПБ» зрело уже давно, оформилось в заявление больше месяца назад и вступило в силу в понедельник. Последние новости только убеждают, что все сделано правильно», – объяснил свою позицию Мордасевич.

Сергей Щурко

В «Прессболе» больше не выходят интервью одного из самых статусных авторов газеты последних лет. Вряд ли новой власти в издании понравилась 15-дневная отсидка Щурко на Окрестина. После выхода из изолятора журналист не прекратил выражать свою гражданскую позицию, высказываясь по острым темам и подписав письмо спортивной общественности. Большинство его мнений попадали в ленту новостей «Прессбола». Вот только не так давно некоторые из них начали исчезать, а затем снова появляться на портале. Как оказалось, удалением новостей занимался Орлов, а их возвращением – журналист Сергей Южик.

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Позже директор «Прессбола» намекнул Щурко, что больше его текстов в газете не будет, и заявил, что журналист вообще не имеет отношения к изданию, так как не находится в штате. Щурко ответил, что «сотрудничать с захватчиками не намерен». Самый свежий текст Сергея вышел на «Трибуне», после чего объявился на сайте «Прессбола». По итогу Орлову приходилось дважды удалять вновь появляющийся материал Щурко с портала.

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Сергей Малышко

Перед самым Новым годом после 11 лет работы с «Прессболом» распрощался заведующий отделом хоккея Малышко. Журналист назвал декабрь 2020-го самым черным в своей жизни, но не стал это связывать с уходом из газеты. Орлов также пытался отговорить Сергея уходить, но последний оказался настойчив, так как «сердце требует перемен».

«О решении не жалею. В сложившейся ситуации после известных событий в жизни издания, которому без полмесяца тридцатник, оставаться невмоготу», – резюмировал расставание Малышко.

Елена Стрех

Массовый исход из «Прессбола» коснулся не только журналистских рядов. После начала закручивания гаек со стороны АБФФ первой покинула газету верстальщик Стрех, работавшая на газету с самого первого ее номера – недооцененно сильная потеря для газеты.

Борис Тасман

Ряды газеты в 2020-м редели не только из-за гражданской позиции. Иногда творческим людям приходится покидать СМИ в связи с несогласием с позицией главного редактора. Такое произошло с многолетним автором «Прессбола» Тасманом, писавшим о легкой атлетике. Весной 2020-го журналист расстался с газетой, не найдя взаимопонимания с Кайко.

Кто еще может уйти

Несколько лет назад в «Прессболе» произошло сокращение штата. Около трети журналистов юридически покинули газету, но продолжили в ней писать за гонорар. Если что, Орлову и Лисичкину не придется увольнять некоторых неугодных – можно просто перестать выделять им место под публикации в газете. Хотя некоторые авторы готовы сами расстаться с «Прессболом». Рубиконом для коллектива «Прессбола» станет 16 января, когда газета отпразднует 30-летний юбилей. Именно к этой дате многие журналисты планируют дать окончательный ответ о своем будущем. Тем не менее, некоторые журналисты, которые находятся в штате, перестали появляться уже в последних номерах газеты 2020-го.

Некоторых кандидатов на выход в 2021-м можно предугадать уже сейчас. К примеру, Сергей Южик, воевавший с Орловым за посты, практически это анонсировал.

«Моя карьера в «Прессболе» плавно подошла к концу. [...] Я друзей не предаю, поэтому восстановил текст Сереги [Щурко], как мог. Но Юрий Иванович... Вы готовы жить в говне?» – написал Южик у себя в Facebook.

30 декабря журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков выступил с довольно резкой критикой в сторону новой политики издания и министерства спорта. По его мнению, с последним сейчас согласовываются все решения по газете, плюс Минспорта не пропустило ежегодную номинацию «Человек года» – официально «ПБ» отказался от вручения премии. Тем не менее, коллектив газеты все-таки сверстал первую полосу, куда поместил своих победителей – Елену Левченко, Александру Герасименю, Ольгу Хижинкову – и подготовил интервью с ними. Все это пришлось выпускать лишь в интернете.

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