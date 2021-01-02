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В знак протеста пресс-службу БПЦ покинула еще одна сотрудница

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  • 2.01.2021, 18:13
  • 3,953
В знак протеста пресс-службу БПЦ покинула еще одна сотрудница
Иллюстрационное фото

Татьяна Кузнецова поддержала отца Сергия Лепина.

Сотрудница официального портала Белорусской православной церкви Татьяна Кузнецова уволилась в знак солидарности с экс-пресс-секретарем БПЦ МП Сергием Лепиным.

Она сообщила в «Фейсбуке», что увольнение произошло 28 декабря, спустя месяц после того, как она подала соответствующее прошение митрополиту.

«Мой уход был обусловлен солидарностью с о.Сергием Лепиным, уволенным с должности пресс-секретаря Белорусской православной церкви после смелого высказывания об уничтожении народного мемориала Романа Бондаренко и невозможностью дальше идти на компромиссы с совестью. Об этом я говорила полностью открыто, в том числе экзарху, что могут подтвердить и присутствующие здесь свидетели. Весь этот месяц я ни разу не пожалела о своем решении. Если бы можно было отмотать назад – снова сделала бы так и только так. И сейчас прощание с епархией я считаю одним из лучших шагов в своей жизни», — написала она.

По ее словам, решение далось ей нелегко: в епархии Татьяна проработала 10 лет.

«Человек я достаточно циничный, пофигистический и конформистский, но у всего есть своя мера и своя граница», — пишет она.

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