Профессия — Дудь 2 Слава Тарощина

2.01.2021, 18:56

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Когда молчание перестает быть спасением.

Такого триумфа российское медиапространство, кажется, еще не знало. Канал «вДудь» стартовал на YouTube в феврале 2017-го, а сегодня у него под 9 миллионов подписчиков и 1,1 миллиарда просмотров. На днях Юрий Дудь, увенчаный всевозможными наградами, получил еще одну, самую точную по смыслу. По версии Forbes, он стал главным героем культурной жизни России в 2020-м. И героем года по версии «Новой Газеты»

Загадка Дудя — вещь в себе. Три года назад, когда он дебютировал, еще доминировала эстетика клипа, а слово «интервью» помнил разве что Познер. Юрий возродил разговоры длиной в Млечный Путь. Первым его героем стал Баста — не самый яркий собеседник с разбегающимися глазами. Чуда не ждали, но оно явилось незамедлительно. Путь, пройденный «ростовским плутом» (цитата из Дудя) от рэпера до фактически народного артиста, способного собрать хоть «Олимпийский», хоть Кремль, вдруг стал интересен миллионам.

О Дуде заговорили. Запредельные рейтинги указывали на точность его выбора — этического и эстетического. Хотелось понять, как удалось нащупать границу меняющейся реальности, оставаясь в рамках классического телевизионного интервью. Журналист не изнуряет себя новизной формы или содержания, сопрягая простоту замысла с простотой воплощения. Канону противостоят лишь долгие разговоры и щедрый мат, иногда мотивированный, иногда не очень. Все понятно. Непонятны только цифры, уходящие в космос. Тогда я предположила, что токсичность телевизора привела к перераспределению аудитории. Отныне, мол, успехом награждается не присутствие, а отсутствие на ТВ. Вскоре версия благополучно рассосалась.

По пути Дудя пошли многие, а он как был первым, так и остался.

Приручив зрителя, Ю. Д. стал осторожно экспериментировать с жанрами. Оказалось, успешными могут быть не только часовые интервью, но и большие документальные фильмы о его любимых героях родом из девяностых (Сергей Бодров, Алексей Балабанов, Сергей Супонев). А дальше выстрелила «Колыма». Тут я уже совсем растерялась.

Документалистика Дудя, скажу осторожно, смущала меня не самым высоким качеством. Тема Колымы как воплощения вечного российского страха всегда актуальна в наших пределах. Только почему фильм сделан так линейно, монотонно, дидактично, будто снимался для младших школьников?

Впоследстие эта наивность развилась до авторского почерка. О любой теме он говорит будто впервые, с чистого листа. Поначалу подобная детскость открытия мира вполне зрелой звездой новой журналистики раздражала. Позже поняла. Дудь не столько другим, сколько себе пытается объяснить необъяснимое.

Он одержим правдой о вечной мерзлоте своего отечества в любых ее, мерзлоты, проявлениях — от Колымы и Беслана до ВИЧ и Навальных.

Так рождалась профессия «Юрий Дудь».

На пороге 2021-го он снова сумел удивить. Его гостем стал Антон Долин, которого давно и, казалось, хорошо знаю. Интервью шло два с половиной часа. Слушала и смотрела не отрываясь. Что это было? Не знаю. Только увидела совсем другого Антона. Я старалась не пропустить ни одного выпуска Дудя. Видела, как он стремительно растет в профессии.

Понимала степень его погружения в материал, который он бережно собирает, монтирует, интонирует. Но то, что он способен открыть новое в известном, превращает его из отличного интервьюера во вдумчивого портретиста. Тут задействована другая оптика, когда нюансы, оттенки, блики важны не меньше сути. Анализ бессилен — это и есть талант, а его невозможно разъять на атомы и молекулы.

Зато в сюжете существования Дудя можно заметить кое-что другое, не менее важное. Самые его большие неудачи, на мой взгляд, — беседы с Дмитрием Киселевым и Моргенштерном. Почему? Ответ прост. И маститый гений пропаганды, и юный рэпер, гений маркетинга, — не крупные люди, а такие Дудю неинтересны. Он сам — личность качественная, со стержнем. Его не изменили ни слава, ни деньги, ни новые возможности. Экран обнажает человека до души. Пока Дудь это обнажение выдерживает с достоинством. Любой профи, достигший высот в своем деле, так или иначе отражает некую общественную потребность.

Хочется верить, что потребность в порядочных людях во всех сферах жизни — от политики до журналистики — будет нарастать.

Кстати, о политике. Дудь и тут не молчит. И другим говорит: не молчите, молчание перестало быть спасением. Критикует Путина, поправки к Конституции. Под расследованием Навального о попытке убийства оставляет комментарий: «Посмотрел. Рекомендую». Его рекомендация дорогого стоит. Некоторые даже прочат его на трон русского Зеленского. В Зеленские он вряд ли пойдет — слишком самостоятелен и умен. Но и без возможного грядущего президентства он уже доводит до обморока лучших людей города и телевизора. Соловьев называет Дудя «дегенератом», «лощеной нечистью», «ничтожной мразью», «борцом с перхотью».

Юпитер сердится. Ему даже с перхотью не доверяют бороться — только с миражами. Зато Юрию Дудю в его 34 года подвластно многое — от рекламы известного шампуня до рейтингов, которые уже никогда даже не приснятся Владимиру Рудольфовичу. Жизнь удалась, с чем мы и поздравляем нашего героя.

Слава Тарощина, «Новая газета»

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