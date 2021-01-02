От коронавируса умер известный нейрохирург Арнольд Смеянович 3 2.01.2021, 19:29

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Ему было 82 года.

Умер известный нейрохирург Арнольд Смеянович. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава. Ему было 82 года. У медика был диагностирован коронавирус.

Арнольд Смеянович родился 11 августа 1938 года в Брянске. Известный нейрохирург, академик, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Беларуси за свою многолетнюю практику провел огромное количество операций на открытом мозге.

Основные направления научной деятельности академика были хирургия сосудистой патологии головного мозга, нейроонкология, хирургия компрессионных форм остеохондроза позвоночника, реконструктивная хирургия повреждений плечевого сплетения.

Арнольд Смеянович разработал и внедрил микрохирургическую технологию тотального удаления неврином преддверноулиткового нерва и ряд новых методик лечения неврологических расстройств, связанных с этим заболеванием. Он был автором методики комплексного хирургического восстановления функции верхней конечности при повреждениях плечевого сплетения, которая не имеет аналогов в мировой практике и включает в себя целый ряд новых реконструктивных хирургических вмешательств.

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