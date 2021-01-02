В Израиле от COVID-19 вакцинировали более 10% населения 1 2.01.2021, 19:58

Страна проводит вакцинацию рекордными темпами.

Менее чем за две недели прививки от коронавируса сделали уже более миллиона граждан Израиля - более десяти процентов населения страны.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Израиль демонстрирует высокие темпы вакцинации населения от коронавируса. В пятницу, 1 января, прививки сделали миллионному жителю страны. Им стал один из жителей арабского поселка Умм-эль-Фахм. По случаю достижения такого числа вакцинированных в это село прибыли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн, передает агентство новостей dpa", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прививки в Израиле проводят вакциной, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Вакцинацию начали 19 декабря 2020 года.

Нетаньяху заявил, что цель правительства во время кампании вакцинации - сделать прививку по меньшей мере 5,5 миллиона израильтян (в стране проживает около 9,3 миллиона человек). По мнению израильского премьера, достижение этой отметки позволит остановить эпидемию COVID-19 в стране.

По данным аналитико-статистического сайта Our World in Data, созданного учеными из британского Оксфорда, Израиль лидирует в мире по темпам вакцинации. По состоянию на пятницу в Израиле фиксировали показатель в 11,55 дозы на 100 жителей, что является самым высоким показателем в мире. По абсолютному количеству вакцинированных людей лидерство пока за Китаем, США и Великобританией, отмечается на сайте. Притом что в Великобритании так же, как и в Израиле, вакцинировали миллион человек, тогда как население страны превышает израильское более чем в семь раз.

Несмотря на третий частичный локдаун в Израиле и в дальнейшем стремительно растет число новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа там зафиксировали 5804 новых инфицированных, что несколько меньше, чем днем ранее, когда был достигнут дневной рекорд числа заражений за последние несколько месяцев - 5831 случай. Поэтому министерство здравоохранения Израиля призывает к дальнейшему усилению противоэпидемических ограничений.

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