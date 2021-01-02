Белорусы Санкт-Петербурга поддерживают протест уже 147-й день

Белорусы Санкт-Петербурга поддерживают протест уже 147-й день1
- 2.01.2021, 20:39
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Сегодня акция прошла в новой локации.
Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео акции солидарности белорусов Санкт-Петербурга. опубликовал видео акции солидарности белорусов Санкт-Петербурга.
Белорусская диаспора в этом российском городе поддерживает протесты в нашей стране уже 147 дней подряд. Сегодня акция прошла у Ломоносовского моста.
«Белорусы в 2020 году показали всему миру, что мы сильный и свободный народ и готовы бороться за свои права до победы!» — говорится в обращении белорусов.