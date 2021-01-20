Джо Байден вступает в должность главы американского государства: прямая трансляция 20.01.2021, 8:23

1,072

Джо Байден

Фото: Getty Images

Присягу принимает также избранная вице-президет Камала Харрис.

Бывший вице-президент и сенатор-демократ Джо Байден в среду принимает присягу в качестве нового президента США, начав первый срок своего президентства, который он намерен посвятить объединению страны, борьбе с короновирусом и налаживанию экономики, которая пострадала в результате пандемии, сообщает «Голос Америки».

Церемония, которая по традиции проводится у здания Капитолия, запланирована на полдень.

Байден будет приведен к присяге председателем Верховного суда США Джоном Робертсом.

Также примет присягу избранная вице-президет Камала Харрис, бывшая сенатор от штата Калифорния. Она станет первой женщиной в истории США, которая займет вице-президентский пост.

Перед отбытием в Вашингтон Байден обратился к жителям своего родного штата Делавэр с прощальной речью.

Выступление Байдена состоялось в Третьем центре резервистов Национальной гвардии штата Делавэр, названном в память о майоре Джозефе «Бо» Байдене – старшем сыне Джо Байдена, который с 2007 по 2015 годы был генеральным прокурором Делавэра и преждевременно умер в возрасте 46 лет от неоперабельной опухоли мозга – глиобластомы.

На церемонии прощания семьи Байденов с жителями штата присутствовал губернатор Делавэра Джон Кэрни.

«Мои дорогие земляки, от имени всей семьи Байденов, мы никогда не сможем полностью выразить, что вы для нас значите. Ценности, которые разделяют все члены нашей семьи, наши взгляды на мир – все это родом из дома, из Делавэра», - заявил избранный президент, назвав штат тем местом, которое предоставило его родителям средства к существованию «тогда, когда они больше всего в этом нуждались».

Между тем Белый дом во вторник днем опубликовал прощальное обращение уходящего президента Дональда Трампа, который призвал американцев молиться за новую администрацию, которая приходит ему на смену. При этом Трамп не назвал по имени своего преемника и 46-го президента Соединенных Штатов.

«На этой неделе мы ожидаем прихода новой администрации и молимся за ее успех в сохранении безопасной и процветающей Америки», - подчеркнул Трамп.

Основной упор в прощальном обращении 45-го президента к стране был сделан на напоминании американцам о том, что Соединенные Штаты являются великой страной, и на успехах, которых за последние четыре года добилась возглавляемая им администрация.

«Мы являемся, и всегда должны быть землей надежды, света и славы для всего мира», - подчеркнул президент, говоря о величии Америки.

В преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена ФБР провело проверку 25 000 служащих Национальной гвардии, направленных в Вашингтон для обеспечения безопасности этого события.

На ее основании 12 военнослужащих были отстранены от участия в миссии по обеспечению безопасности церемонии инаугурации, сообщил Пентагон.

В связи с недавними беспорядками в Капитолии обеспечению безопасности уделяется еще больше внимания, чем обычно.

Территория вокруг Капитолия окружена забором и проволочным заграждением. Власти также закрыли Национальную аллею, дороги и станции метро в центре Вашингтона.

Также закрываются мосты в город из штата Вирджиния.

Тысячи солдат Национальной гвардии и сотрудников правоохранительных органов размещены по всему району для предотвращения новых всплесков насилия.

Несмотря на опасения по поводу безопасности, Байден планирует провести церемонию инаугурации в традиционном месте.

Как рассказала будущий директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд, команда Байдена «полностью доверяет Секретной службе и ее партнерам, которые более года работали над планированием, чтобы (инаугурация) была безопасной».

Трамп отказался признать поражение или поздравить Байдена, хотя признал, что в среду в стране будет «новая администрация».

Трамп, в нарушение 160-летней традиции, не будет присутствовать на инаугурации своего преемника и покинет Вашингтон в среду после церемонии с красной дорожкой.

План Трампа вызвал критику, в том числе со стороны пяти конгрессменов-демократов, которые в субботу направили письмо и.о. министра обороны Кристоферу Миллеру и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли, призвав Пентагон не отвлекать ресурсы на церемонию для уходящего президента.

«Предлагаемый план является неразумным, нетрадиционным и, что наиболее важно, создает ненужный риск для национальной безопасности, отвлекая основной персонал и ресурсы от охраны Капитолия», – заявили они.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса во второй раз объявила Трампу импичмент, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. Разбирательство в Сенате должно начаться вскоре после инаугурации Байдена. В случае признания вины Трампу могут запретить снова занимать выборные должности.

Бедингфилд сказала, что в своей инаугурационной речи Байден планирует изложить «позитивное, оптимистическое» видение страны и «попытаться перевернуть страницу после раскола и ненависти последних четырех лет».

«Я думаю, именно этого хотят американцы по всей стране, – сказала Бедингфилд. – Им нужно правительство, которое будет работать ради их блага и помогать им в повседневной жизни».

После вступления в должность Байден планирует отменить ряд инициатив Трампа.

Как отметил в субботу вечером будущий глава аппарата Белого дома Рон Клейн, Байден «вступает в должность президента в момент глубокого кризиса», состоящего из четырех элементов: пандемического, экономического, климатического и расового.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».