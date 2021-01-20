Белорусы Москвы: Верим в потенциал бастующих рабочих! 20.01.2021, 8:30

Представители диаспоры вышли на акцию возле посольства.

Вчера вечером белорусы собрались у посольства в Москве в знак Всеобщей солидарности с рабочими Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Беларуськалий со 130 работниками в стачке - Вы локомотив независимого профсоюзного движения этих месяцев упорного противостояния режиму! Верховный суд показал свою низость, но мы знаем, что ваш дух не сломлен.

Кроме того, мы верим в потенциал Нафтана, Гродно Азота, БелАЗа, МЗКТ и многих других предприятий! Достойные представители рабочих профессий - гордость нации (а не все эти «агромедалисты»)!

Жыве Беларусь!».

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