С газа на дрова Антон Ходасевич, «Независимая газета»

20.01.2021, 9:00

Фото: Pixabay.com

Белорусский бизнес не доверяет власти, и экономика уходит в рецессию.

«Белстат» обнародовал первые предварительные итоги развития экономики в прошлом году – падение зафиксировано почти по всем отраслям, повышаются цены. Власти продолжают делать вид, что ситуация в экономике под контролем, тем самым консервируя проблемы. Эксперты видят главные риски в политическом кризисе.

Согласно данным «Белстата», ВВП страны в 2020 году сократился на 0,9% по сравнению с 2019 годом.

Снизился на 5,9% грузооборот, на 33,7% – пассажирооборот. Розничный товарооборот пока удерживается от падения – там статистика зафиксировала плюс 1,8%, однако в оптовом звене уже падение – минус 4,2%. На 20% ниже оказался оборот в сфере общественного питания.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности самый большой минус (20,7%) – в нефтепереработке. Снизилось производство машин и оборудования – на 13%. В этой группе – товары основных белорусских промышленных предприятий, до сих пор по привычке называемых «флагманами»: холодильники, тракторы, МАЗы, БелАЗы, уборочная техника. Более подробная постатейная статистика будет позже. Согласно ноябрьским данным, сокращалось производство холодильников и морозильников, уборочных комбайнов.

Напомним, что Лукашенко уже докладывали предварительные итоги работы промышленности. Вероятно, в связи с этим для создания «положительного информационного фона» во вторник он принял с докладом руководителя именно этой отрасли – министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу. Саму отрасль Лукашенко назвал фундаментальной и базовой и удивил общественность рекомендацией переходить с газа на дрова. «Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги», – сказал он.

Беларусь охвачена политическим кризисом, мир не признал Лукашенко легитимным, ему не дали провести чемпионат мира по хоккею, экономика скатывается в рецессию. Хвастаться в этой ситуации нечем, кроме как ростом запаса дров (доля спелых лесов выросла с 3 до 20%), язвят белорусы с соцсетях.

Как отмечают эксперты, в 2020 году на белорусскую экономику влияли три главных фактора – нефтяной конфликт с Россией, что привело к падению объемов нефтепереработки, эпидемия коронавируса, что стало причиной снижения социальной активности и продаж, и политический кризис в стране, породивший кризис доверия и новые риски для экономики.

Неопределенность – это главное, что ощущает сейчас белорусский бизнес, отмечают эксперты. Аналитики Исследовательского центра ИПМ подготовили аналитическую записку о ключевых рисках для белорусской экономики на 2021 год. Среди рисков называют наметившуюся рецессию, безработицу, отток рабочей силы и капитала, возможность девальвации. Снижение платежеспособности крупных предприятий может повлиять на банковскую систему и доходы бюджета. Однако, по мнению аналитиков, «ключевым текущим риском является неразрешенный политический кризис, усиливающий системные риски и порождающий новые уязвимости». «Доверие бизнеса к правовой системе подорвано, в связи с чем он воспринимает текущие экономические риски как высокие и очень высокие. Подорванное доверие к национальной валюте и банковской системе увеличивает риски валютного и банковского кризисов. Подорванное доверие к способности белорусских властей обслуживать долг и экономические санкции практически закрыли для Беларуси рынок внешних заимствований, что повышает риски суверенного дефолта», – говорится в аналитической записке. Риски преследования по политическим мотивам выталкивают из страны бизнес и квалифицированных работников, подрывая налоговую базу и провоцируя рецессию.

Антон Ходасевич, «Независимая газета»

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