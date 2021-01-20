Визит оппозиционера 2 Кирилл Мартынов, «Новая газета»

20.01.2021, 9:14

Задержание Навального. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Кремль действует по плану Навального?

Вернувшись в Россию, Алексей Навальный сделал ставку на эскалацию политической борьбы в год выборов в федеральный парламент. Взять паузу для него означало бы согласиться на «убедительную просьбу» Кремля: подлечитесь, отдохните там, в Германии, только держитесь от нас подальше. Наблюдатели, в том числе вся мировая пресса, справедливо говорят о беспрецедентном мужестве поступка Навального. Но мне кажется, не меньший акцент нужно делать на том, что это был урок свободы. В России так иногда случается: чтобы оставаться свободным, нужно не бояться сесть в тюрьму.

19 января Навальный должен был выступать в Совете Европы, где европейские политики ведут экстренные дебаты по преследованию политической оппозиции в России. Вместо этого он находится в камере «Матросской Тишины», а доклад по расследованию его отравления сделал журналист Bellingcat Христо Грозев. Российская делегация в ПАСЕ на слушания не явилась — вероятно, российским депутатам совсем нечего сказать.

Первый и довольно очевидный вывод здесь состоит в том, что действия российских властей в последние месяцы и арест Навального после его возвращения привели к появлению фигуры лидера национальной оппозиции, признанной во всем мире. Навальный — один из самых известных политзаключенных на планете, о котором говорят первые полосы мировых СМИ. Лидеры демократических стран сделали серию прямых заявлений в поддержку российского политика.

Внешняя политика России отныне всегда будет ограничена этим фактором: вместо того чтобы расследовать преступление против Навального, российские власти без каких-либо законных оснований отправили его в тюрьму.

Некоторые эксперты недоумевали, почему политик не отложил свое возвращение в Москву до инаугурации нового американского президента Байдена, которая пройдет 20 января. Ответ на этот вопрос кажется очевидным: при всей симпатии Запада к Навальному источник его легитимности находится внутри страны — это мнение и воля российского народа. Здесь действия Кремля создали предпосылки для крупнейшего в нашей новейшей истории политического и даже морального раскола.

Каждому гражданину России предстоит определиться, готов ли он молча принять действия властей в отношении оппозиционера. В данном случае речь идет не просто о незаконном аресте, но о ситуации, когда силовики и Кремль демонстративно отказывают Навальному в базовых правах на жизнь, личную безопасность и судебную защиту. История политика, пережившего покушение и вернувшегося из комы в тюрьму, беспрецедентна. Официальные обвинения против Навального при этом являются ничтожными. Дело «Ив Роше» давно закончено, а процедура «ареста на 30 суток до суда» российским законодательством не предусмотрена.

Если прежде значительная часть российского общества делала ставку на уклонение от политического выбора и «нормальное существование в сложившихся условиях», то теперь это невозможно. Слишком легко представить на месте политика своих близких или себя самого.

Отказавшись от поддержки Навального, по меньшей мере моральной, вы прямо поддерживаете его отравителей.

Это второй и, пожалуй, менее тривиальный вывод из возвращения Навального, ведь Кремль сыграл по предложенным ему правилам. Общество ждет стремительная политизация накануне выборов в Думу, число критиков российских порядков будет расти количественно и качественно.

Сотрудники Навального задержаны в аэропорту Внуково. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Десятки людей, приехавших встретить Навального в аэропорт, были задержаны. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Во время встречи и задержания Навального в Шереметьево многие ждали политического заявления от его жены Юлии — намекая на действия белорусских оппозиционеров, жены которых вступили в прямую политическую борьбу после ареста своих мужей. Этого заявления не последовало, оппозиция традиционно готовит серию протестных акций по всей стране. Подготовка к ним пока выглядит слабо на фоне низкой мобилизации большого общества. Повторение активистами слов Навального о том, что власти уже смертельно напуганы, звучит не слишком убедительно. Но на руках у оппозиции есть не вскрытые пока козыри: в частности, анонсированное Христо Грозевым новое расследование о похождениях «химиков из ФСБ». Лицом этого расследования, подготовленным накануне, наверняка станет заключенный Навальный.

Российские власти, пожалуй, оставили для себя некоторое пространство для маневра. Формально преследование Навального инициировала ФСИН, структура, которая напрямую не замешана в политическом терроре.

Но, скорее всего, в Кремле не найдется тех, кто решится отменить «жесткий сценарий» для Навального.

Отказавшись от уголовного расследования обстоятельств его отравления, российские власти оказались заложниками и соучастниками преступников. Теперь они будут действовать по плану, навязанному им оппозиционером.

Кирилл Мартынов, «Новая газета»

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