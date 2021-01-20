Dolce vita: дворец Путина имеет подозрительно много общего с виллой Берлускони 10 20.01.2021, 9:54

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Случайно ли совпадение?

Вчера Фонд борьбы с коррупцией опубликовал строительные планы и фотографии интерьеров дворца президента РФ Владимира Путина в Геленджике.

The Insider обнаружил на удивление много сходств между путинским дворцом и виллой бывшего итальянского лидера Сильвио Берлускони. Стадион, амфитеатр, искусственное озеро, секретный туннель, залы для ночных вечеринок — судя по всему, Путин был очень впечатлен визитом на виллу Берлускони в начале своего правления и построил себе нечто похожее, но в интерьерах Зимнего дворца.

Экс-премьер Сильвио Берлускони, который на протяжении всей своей карьеры был в центре скандалов из-за коррупции и связей с мафией, был также символом чрезмерной тяги к dolce vita, чему даже был посвящен знаменитый фильм Паоло Соррентино «Лоро». И все же даже его вилла блекнет на фоне дворца Путина (как и на фоне путинских скандалов о коррупционных и мафиозных связях). Так, скандально известная вилла «Чертоза» на Сардинии Берлускони в четыре раза меньше дворца Путина — ее площадь составляет всего 4,5 тысячи м² против 17,6 тысячи м² дворца на мысе Идокопас под Геленджиком. Сады у Берлускони занимали всего каких-то 120 гектар. Территория же резиденции Путина располагается на 7800 гектарах, куда входят лес, гора и линяя пляжа. И вилла, и дворец расположены на берегу моря.

вилла «Чертоза» на Сардинии Берлускони

Путинский дворец охраняет ФСО, виллу Берлускони также охраняли спецслужбы.

дворец Путина на Черном море

На территории своей виллы Берлускони построил амфитеатр в греко-римском стиле и обустроил футбольное поле. Кроме того, около виллы было сооружено искусственное озеро с островом.

Справа - амфитеатр Путина, слева - Берлускони

Путин соорудил себе амфитеатр (его несколько раз уже перестраивали), но вместо футбольного поля построил спортивный комплекс с хоккейной ареной, спрятанный в горе под вертолетной площадкой. Впрочем, от искусственного озера он также не отказался, но рядом с ним поставил еще один небольшой дом и разбил виноградники, а также построил мост над ущельем. Берлускони путинские масштабы и не снились — виллу итальянского политика окружали 42 гектара оливковых садов, виноградников и средиземноморских садов, у Путина же одни только виноградники занимают 300 гектаров.

Путинский спа-комплекс посреди виноградников

Интересно, что и Берлускони, и Путин построили себе секретные тоннели. Берлускони — для спуска в искусственный вулкан с гротом, а Путин — для прохода с горы на пляж.

Грот под искуственным вулканом на вилле Берлускони

Скандал вокруг Берлускони начался после публикации пикантных фотографий с вечеринки на его вилле в 2009 году (завершился он уголовным делом, так как среди проституток оказались несовершеннолетние). Путину уголовное дело пока не грозит, но в его дворце тоже обнаружились специальные залы для вечеринок — например, кальянный зал с пилоном для стриптиза, помещение для аквадискотеки, а также личное казино. В любой момент вечеринка может переместиться в зал с мраморной ванной и колоннами или в спальный комплекс из комнат.

Кальянная комната с шестом во дворце Путина

В 2012 году Берлускони продал виллу за $470 млн. Дворец Путина ФБК оценил втрое дороже — около 100 млрд рублей.

Совпадения между дворцом и виллой, скорее всего, не случайны. Путин впервые гостил на вилле у Берлускони в 2003 году и, видимо, был очень впечатлен. А уже в 2005 году началось строительство дворца на мысе Идокопас.

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