Николай Сванидзе написал письмо генпрокурору Шведу 16 20.01.2021, 10:22

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Николай Сванидзе

В нем говорится про Марию Колесникову.

Известный российский журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе написал письмо генеральному прокурору Беларуси Андрею Шведу по ситуации с Марией Колесниковой, сообщает tut.by.

— Уважаемый Андрей Иванович, я мог бы напомнить Вам о том, что М.А. Колесникова задержана за выражение своего мнения, и это задержание есть нарушение базового права человека — права на свободу слова.

Я бы мог напомнить также о том, что М.А. Колесникова всегда действовала публично и открыто и никогда не демонстрировала намерения покинуть территорию Республики Беларусь.

Сванидзе просит также учесть, что условия содержания Марии могут нанести непоправимый вред ее здоровью: ее, некурящую, держат в камере с курящими, из-за чего у нее развился постоянный кашель, а просьба о встрече с врачом с ноября не удовлетворена, говорится в письме.

— Представляется, что М.А. Колесникова не несет общественной опасности и применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является избыточным и непропорционально жестоким, — отмечает Николай Сванидзе и с учетом обстоятельств и личности Колесниковой просит оценить целесообразность содержания ее под стражей и принять гуманное решение.

Письмо отправлено 13 января. Следует полагать, что Швед его уже получил и, видимо, раздумывает над ответом.

Напомним, Мария Колесников находится за решеткой с 8 сентября. Правозащитниками она признана политзаключенной.

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