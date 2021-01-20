Ученые выяснили, где в древности находился «рай» на Земле 1 20.01.2021, 10:38

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Сейчас там по всей береговой линии расположено большое количество пещер.

В Южной Африке находится серия одних из самых важных археологических памятников Пиннакл-Пойнт, где изучают происхождение человека. Это место было своеобразным раем для древнего человека и животных, пишет popmech.ru.

Сейчас это участок береговой линии затоплен. Но раньше, как полагают ученые, он представлял собой уникальную экосистему – Палео-Агуальскую равнину, которая на долгое время стала настоящим домом для человека и животных. Сейчас по всей береговой линии расположено большое количество пещер, где жили люди 170000 лет назад.

Один из авторов исследования, археолог Кертис Мареин, на протяжении десятилетий изучал этот уникальный регион, охватив период между 2,6 млн. и до 11700 лет назад. А его соавтор, антрополог Джейми Ходжкинс, вместе с коллегами сверлил зубы древних плотоядных животных, таким образом пытаясь проследить их миграционные потоки. Они сконцентрировались на миграциях антилоп. Сам метод заключается в изучении изотопов углерода и кислорода в зубной эмали. Она может рассказать о характере миграций, о чем можно заключить наблюдая за изменением уровня углерода в растениях, которые животное ест по мере роста зубов.

Контрольным животным ученые взяли антилопу редунка, которая не мигрирует, и сравнили с эмалью мигрирующих антилоп, таких, например, как антилопа гну. В результате у животных не было найдено никаких миграционных паттернов. Это говорит о том, что все эти животные жили в одном месте и были счастливы в этом раю. Ходжкинс говорит о том, что это было отличное место с точки зрения ресурсов. «Во время межледниковых периодов, когда побережье приближалось к пещерам, у людей были моллюски и другие морские продукты, а когда берег расширялся в ледниковый период, у людей был доступ к богатому земному пространству», — рассказывает ученый.

Этому исследованию находит подтверждение и еще одно открытие. Ученые из группы Мареина выяснили, что, несмотря на извержение вулкана на горе Тоба в Суматре, которое произошло 74000 лет назад и привело к глобальной зиме, люди в Пиннакл-Пойнт не просто выжили, но и процветали.

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