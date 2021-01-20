Ученые выяснили, почему нельзя заправлять постель сразу после пробуждения 4 20.01.2021, 11:27

2,476

Специалисты предлагают другой сценарий.

У многих людей утро проходит по уже привычному сценарию. После пробуждения следует заправить кровать и отправиться приводить себя в порядок, сообщает healthinfo.ua.

Однако ученые не рекомендуют заправлять кровать сразу после пробуждения. Они утверждают, что постель должна "остыть" и проветрится. Еще некоторое время постельные принадлежности остаются теплыми и влажными, а это идеальная среда для размножения опасных бактерий. Особую опасность они могут представлять для людей с кожными заболеваниями и аллергией.

Специалисты советуют заправлять кровать в самую последнюю очередь, а также открывать окна в спальне после пробуждения, чтобы проветрить комнату и постель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».