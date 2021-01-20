«Два года не видели таких снегопадов» 20.01.2021, 12:57

В «Горремавтодоре» рассказали, будет ли что-то вместо соли.

В организации «Горремавтодор Мингорисполкома» рассказали, как справляются с обильными снегопадами, почему в частном секторе убирают хуже и планируется ли использовать что-то, кроме соли, пишет tut.by.

Заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства «Горремавтодор Мингорисполкома» Владимир Латушкин рассказал, что работы по зимнему содержанию предприятие проводит с 15 октября.

— Организовано дежурство техники в круглосуточном режиме, без выходных. Обработка и расчистка производятся на площади 24 миллиона квадратных метров. Проводятся мероприятия по ликвидации зимней скользкости, распределение противогололедных материалов и работы по снегоочистке — по маршрутам движения спецтехники. Начинаем обычно с опасных участков — это мосты, путепроводы, улицы, которые относятся к первому уровню требования, в дальнейшем спецтехника уходит на оставшиеся маршруты, — рассказал Латушкин.

Латушкин говорит, что есть четыре уровня требований по уборке улиц. Четвертый уровень — это усадебная застройка, частный сектор.

— Часто сравнивают: почему там хуже? Потому что там уровень требований ниже, туда мы позже направляем технику и там совсем другие критерии по очистке и обработке.

Представитель «Горремавтодора» добавил, что нормативные документы допускают наличие снега в частной застройке, «а потом службы дорабатывают до идеального состояния».

По его словам, предприятие готово к ухудшению погоды.

— Два года точно не видели таких обильных снегопадов. Среднесписочная численность машин и механизмов, задействованных при дежурствах — где-то 500 машин.

Но с 7 января, когда начались снегопады, предприятие задействовало 610−760 единиц техники. Сейчас в сутки работает примерно 650 машин и механизмов.

— Сразу выводить ее всю нельзя — разные технологические процессы, сначала надо обработать проезжую часть, тротуар, очистить снег, потом грузить его и вывозить.

Количество уборщиков тоже увеличили.

В этом году вывезли 118 тысяч «кубов» снега, в прошлом — 4 тысячи

За зиму 2020−2021 года на обработку покрытий израсходовали 27 тысяч тонн галита марки «А» — то есть соли. Песчано-соляной смеси — 28,8 тысячи тонн. На места, где складируют снег, вывезено 118 тысяч кубических метров снега, задействован снегоплавильный пункт.

Для сравнения, в прошлом году за такой же период израсходовали 10 тысяч тонн галита, 7 тысяч тонн песчано-соляной смеси и вывезли 4 тысячи кубических метров снега.

Латушкин пояснил, что для противогололедных смесей используют те природные ресурсы, которые есть в Беларуси, а также учитывают среду.

— Кто-то сравнивает с Австрией, где посыпают гранитной крошкой, потом ее собирают. Для нас это, во-первых, очень дорого. Во-вторых, у нас инфраструктура не позволяет это делать — гранитная крошка будет попадать в систему ливневой канализации. На трассу — возможно, в черте города — нет. Рассолы — думали, переходили. Но это гораздо дороже и нужно менять парк техники. Для меньшего вреда экологии мы закупили установку для приготовления рассола — когда работает машина с солью, она ее смачивает, чтобы соль не разлеталась, не попадала на зеленую зону, а была только на территории распределения, — объяснил Латушкин.

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