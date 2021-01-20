Ненужное наследство: пять решений Трампа, которые Байден хочет немедленно отменить 20.01.2021, 12:59

Новая администрация Белого дома разослала меморандум «Обзор первых 10 дней».

Первые часы пребывания в Белом доме Джо Байден намерен посвятить отмене решений администрации Дональда Трампа, которые, по мнению вступающего в должность президента США, нанесли стране "тяжелый ущерб".

Еще за несколько дней до инаугурации 46-го президента США представители команды Байдена заявили, что считают политику предыдущей администрации "разрушительной для страны", а сам новый глава Белого дома намерен посвятить первые дни своего президентства отмене решений, принятых его предшественником.

В меморандуме "Обзор первых 10 дней", разосланном "новым высокопоставленным чиновникам Белого дома" 16 января, глава администрации Байдена Рон Клейн заявил, что в действия Трампа привели к тому, что Соединенные Штаты столкнулись сразу с "четырьмя кризисами - это кризис, связанный с эпидемией коронавируса, вызванный пандемией экономический кризис, климатический кризис и кризис, связанный с расовым неравенством".

"В первые десять дней пребывания на посту президента… Байден предпримет решительные действия для разрешения этих четырех кризисов, предотвращения других… угроз и восстановления позиций Америки в мире", - подчеркнул Клейн.

По утверждению собеседников Русской службе Би-би-си, близких к новой администрации, в первую очередь Байден намерен отменить пять решений своего предшественника. Вот они.

Парижское соглашение по климату

В июне 2017 года президент Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты собираются выйти из числа участников Парижского соглашения по климату. Договор, который поддержали 195 государств мира, обязывает страны ограничивать уровень вредных выбросов в атмосферу.

Несмотря на критику, в ноябре 2019 администрация Трампа подала документы о выходе из числа участников договора. Год спустя это решение вступило в законную силу.

Разработка новой стратегии борьбы с изменениями климата была одной из основных тем предвыборной кампании Байдена. Ожидается, что уже 20 января он объявит о том, что Соединенные Штаты вновь войдут в число стран-участниц Парижского соглашения.

В новой администрации США впервые в истории появится должность "климатического царя" - место куратора этой глобальной проблемы займет бывший госсекретарь Джон Керри.

Запрет на въезд в США

Одним из первых решений администрации Трампа в январе 2017 года стало подписание исполнительного распоряжения о запрете на въезд в США для представителей семи преимущественно мусульманских стран.

Распоряжение президента тогда вызвало волну протестов в Соединенных Штатах. Его неоднократно пытались оспорить в судах, пока в 2018 году документ, подписанный Трампом, с незначительными изменениями не утвердил Верховный суд США.

Во время своей предвыборной кампании Байден неоднократно упоминал о притеснениях расовых и религиозных меньшинств. В своем меморандуме новый глава администрации Белого дома Клейн подтвердил, что сразу же после инаугурации президент собирается отменить запрет Трампа.

Иммиграционные решения

Согласно заявлениям представителей новой администрации, в первый день после прихода в Белый дом Байден намерен передать в Конгресс США законопроект, предполагающий, что примерно 11 млн нелегальных иммигрантов, проживающих в стране, в течении восьми лет могут не только получить легальный статус, но и претендовать на гражданство.

Согласно этому законопроекту, нелегальные иммигранты должны будут пройти полицейскую проверку, доказать отсутствие судимостей и других нарушений закона, а также предоставить документы об уплате налогов. Через пять лет после этого они смогут претендовать на вид на жительство в США (грин-карту), а еще через три года и на получение гражданство.

Для некоторых категорий мигрантов, включая детей, которые были ввезены в США их родителями, а также сельскохозяйственных рабочих эти сроки могут быть сокращены.

Байден также заявил о том, что он предпримет немедленные действия для того, чтобы прекратить разделение семей на южной границе США.

По распоряжению администрации Трампа, взрослые и дети, задержанные за нелегальное пересечение границы с Мексикой, до суда содержались в отдельных иммиграционных центрах. В результате несколько сот детей оказались разлучены с родителями.

Масочный режим

По утверждению нового главы администрации Белого дома, в первые дни пребывания у власти Байден намерен объявить о новых правилах, направленных на борьбу с пандемией. В том числе будет дан старт так называемому "100-дневному масочному испытанию" ("100 Day Masking Challenge").

"Ношение масок станет обязательным на территории всех федеральных объектов, а также для пересечения границ между штатами", - уточнил Клейн.

Во вторник, менее чем за сутки до начала церемонии инаугурации Байдена, Университет Джонса Хопкинса подтвердил, что от заражения коронавирусом в США скончалось более 400 тысяч человек.

Запрет на выселение и студенты

Новый президент также собирается обратиться к департаменту образования с просьбой продлить мораторий на выплату займов, взятых студентами для оплаты обучения.

Весной прошлого года в числе мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса, Конгресс США временно разрешил не оплачивать эти ссуды. Срок этого моратория истек в конце декабря 2020 года, и, по мнению новой администрации, должен продлен на неопределенный срок.

Байден также собирается настаивать на продлении моратория на выселение арендаторов, которые из-за пандемии не могут оплачивать свое жилье. Временные запрет на такие выселения также истек в конце декабря, под угрозой потери жилища оказались не менее 14 млн американцев.

Сам Байден считает, что запрет на выселение неплательщиков должен быть продлен как минимум до сентября 2021 года.

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