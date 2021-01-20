В России не обнаружили денег за продажу крупнейшего проекта «Роснефти» 20.01.2021, 13:12

Более того, был зафиксирован отток на $0,9 миллиарда.

Крупнейшая сделка в российской нефтяной отрасли в прошлом году - продажа доли в проекте «Восток Ойл» «Роснефти» швейцарскому трейдеру Trafigura - не принесла в страну иностранного капитала, следует из данных ЦБ, сообщает finanz.ru.

В четвертом квартале, когда Trafigura отчиталась о закрытии транзакции, согласно статистике центробанка, в Россию не пришло ни цента прямых иностранных инвестиций. Более того, был зафиксирован их отток на 0,9 млрд долларов.

За 10% в кластере заполярных месторождений с суммарными запасами 6 млрд долларов, который западные инвестбанки назвали крупнейшим нефтяным проектом в России с советских времен, Trafigura заплатила порядка 7 млрд долларов, сообщали источники Bloomberg и «Ведомостей».

Но несмотря на значительный размер сделки, ЦБ не заметил сопоставимых поступлений на российские счета ни по одному из каналов.

Портфельные инвестиции в четвертом квартале сократились на 1 млрд долларов, ссуды и займы - на 4,8 млрд долларов. Прочие обязательства выросли, но лишь на 0,8 млрд долларов.

Вместо притока частного капитала ЦБ зафиксировал его чистый отток на 11,6 млрд долларов - в 10 раз больше, чем в четвертом квартале 2019 года.

Сделка по продаже «Восток Ойл» была на 80% оплачена заемными средствами, объясняла Trafigura в декабря.

Кредит представил консорциум банков во главе с МКБ - шестым по объему активов банком в России, крупным клиентом которого «Роснефть» стала в 2017 году. Как заявлял сам МКБ, деньги предоставили «более 10 банков». Судя по данным ЦБ, все они были российскими, а сделка состоялась почти исключительно на российские средства.

«Роснефть» более двух лет искала западных или азиатских инвесторов для «Восток Ойл», который призван прийти на смену истощенным залежам Западной Сибири.

Но после обвала нефтяных цен в 2020 году потенциальные партнеры из числа крупнейших мировых игроков потеряли интерес к проекту, несмотря на то, что на него приходится 20% всех извлекаемых запасов в стране, рассказали Reuters четыре источника в отрасли.

Найти финансирование также непросто: банки неохотно кредитуют дорогостоящие проекты в Арктике. В прошлом году поучаствовать «Восток Ойл», стоимость которого «Роснефть» оценивает в 75-150 млрд долларов, предлагали инвесторам из Индии и Китая.

Россия была готова расстаться с долей до 40%, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники. Но заинтересовать покупателей, похоже, не удалось. Об итогах переговоров ничего не сообщалось.

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