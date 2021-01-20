Сильный удар 7 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

20.01.2021, 13:49

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Валерий Карбалевич

Режим стал токсичным во всех отношениях.

Решение Международной федерации хоккея отменить чемпионат мира в Минске - сильный удар по имиджу Лукашенко в глазах белорусского общества, номенклатуры, международного сообщества.

Тем, кто говорит, что спорт вне политики, стоит взглянуть на лукашенковскую Беларусь. Будто ненароком, с целью опровергнуть этот постулат, спорт стал важной частью государственной политики страны. Уникальным для мирового сообщества является то, что сам Лукашенко является президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Он неоднократно заявлял, что спортивные успехи Беларуси важнее дипломатических усилий МИД. Сам Лукашенко не только является непосредственным куратором деятельности спортивных федераций, национальной сборной, но и давал хоккеистам практические инструкции, как играть, или, например, диктовал тактику олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой.

Кроме того, для Лукашенко спорт - это все-таки что-то личное.

Ну а в том, что из всех искусств для него важнейшим является хоккей, никто в Беларуси давно не сомневается. Как сказала Наталья Качанова: «Хоккей - это идеология, которая может объединить нацию».

Проведение в Беларуси различных международных соревнований давно стало фактором улучшения международного имиджа страны и нынешнего политического режима. Поэтому белорусские власти старались проводить здесь любые спортивные форумы, независимо от финансовых затрат.

А проведение чемпионата мира по хоккею в Минске в этом году было очень важно для Лукашенко. В конце концов, для режима, оказавшегося в международной изоляции, этот вопрос вырос в цене. Тем более, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение исключить членов исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси во главе с Лукашенко из Олимпийских игр и других мероприятий организации.

Кстати, напомню, что 7 декабря МОК опубликовал рекомендации, среди которых был пункт не проводить крупные международные соревнования в Беларуси в нынешней ситуации. Тогда Лукашенко назвал Международный олимпийский комитет и его президента Томаса Баха «бандой».

Для белорусских властей проведение чемпионата мира по хоккею в Минске стало бы убедительным доказательством того, что политическая ситуация в стране нормализовалась, власти взяли ее под полный контроль. Это, как надеялся официальный Минск, может улучшить международную репутацию страны, стать началом выхода из изоляции, постепенного потепления отношений с Западом. По аналогии с чемпионатом мира по хоккею 2014 года, который прошел в Беларуси и стал знаком процесса разрядки в отношениях страны с США и Евросоюзом.

Но на этот раз не вышло... Для Лукашенко отмена чемпионата мира в Минске была очень болезненной. Это симптом того, что нынешняя международная изоляция Беларуси сильнее, чем раньше. Причем настолько, что даже личный друг Лукашенко, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, ничего не смог сделать. (Интересно, появится ли теперь в официальной белорусской лексике выражение «банда Фазеля»?).

Решение IIHF - сильный удар по имиджу Лукашенко в глазах белорусского общества, по номенклатуре. Это сигнал о том, что не только Александр Лукашенко является токсичной фигурой в политическом смысле. На самом деле ситуация еще хуже. При нынешнем режиме Беларусь становится токсичной страной в экономическом, гуманитарном и культурном отношении. А теперь и для спортивных соревнований.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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