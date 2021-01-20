За несколько часов до инаугурации: что происходит в Вашингтоне 5 20.01.2021, 14:29

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Сегодня Джо Байден станет 46-м президентом США.

В США готовятся к инаугурации 46-го президента страны Джозефа Байдена. Она пройдет в полдень по местному времени (20.00 по минскому).

В этот раз мероприятие проходит при усиленных мерах безопасности. Связано это как с событиями 6 января, когда протестующие штурмовали здание Капитолия, так и пандемией коронавируса.

На инаугурацию Байдена ожидают экс-хозяев Белого дома Барака Обаму, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона. Дональд Трамп покинет Белый дом за несколько часов до начала мероприятия.

Что происходит в Вашингтоне — в фотографиях Reuters.

Джозеф Байден и новый вице-президент Камала Харрис произнесут слова присяги у стен Капитолия, а потом отправятся в Белый дом. Фото: Reuters

Гостей в этом году будут рассаживать с учетом социального дистанцирования. Всего ожидается около тысячи приглашенных. Приготовления к инаугурации проверяет спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, 19 января 2021 года. Фото: Reuters

На Национальной аллее вместо людей — 200 тысяч флагов. На инаугурации Барака Обамы в 2009 году тут собралось около двух млн человек. Фото: Reuters

Команда Джо Байдена призвала американцев из-за коронавируса не приезжать на инаугурацию, а смотреть церемонию по телевизору. Фото: Reuters

Национальную аллею закрыли за неделю до запланированного мероприятия. Так выглядела аллея этой ночью. Фото: Reuters

На этой сцене Байден и Харрис принесут присягу. Фото: Reuters

Офицеры полиции Капитолия патрулируют территорию возле здания перед инаугурацией, 19 января 2021 года. Фото: Reuters

Солдаты Национальной гвардии в Капитолии перед инаугурацией Байдена, Вашингтон, 19 января 2021 года. Фото: Reuters

Патруль Нацгвардии США возле здания Капитолия 19 января. В Вашингтоне безопасность в день инаугурации будут обеспечивать 25 тысяч бойцов Нацгвардии (во время инаугурации Дональда Трампа силовиков было в три раза меньше). Фото: Reuters

Войска Нацгвардии отдыхают перед зданием Верховного суда США в Вашингтоне. Фото: Reuters

Бойцы Нацгвардии охраняют периметр возле Белого дома. Вашингтон, 19 января 2021 года. Фото: Reuters

Силовики перекрыли для доступа большого количества людей значительную часть Вашингтона. Закрыты 13 станций метро, не ходят некоторые маршруты автобусов, к зданию Капитолия нельзя подъехать на автомобиле. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Щиты и снаряжение возле контрольно-пропускного пункта в Вашингтоне, 19 января 2021 года. Фото: Reuters

Капитолий и Белый дом окружают бетонные ограждения, заборы с проволокой. Фото: Reuters

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