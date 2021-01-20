За несколько часов до инаугурации: что происходит в Вашингтоне
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Сегодня Джо Байден станет 46-м президентом США.
В США готовятся к инаугурации 46-го президента страны Джозефа Байдена. Она пройдет в полдень по местному времени (20.00 по минскому).
В этот раз мероприятие проходит при усиленных мерах безопасности. Связано это как с событиями 6 января, когда протестующие штурмовали здание Капитолия, так и пандемией коронавируса.
На инаугурацию Байдена ожидают экс-хозяев Белого дома Барака Обаму, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона. Дональд Трамп покинет Белый дом за несколько часов до начала мероприятия.
Что происходит в Вашингтоне — в фотографиях Reuters.
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