Синоптики предупредили о резком потеплении в Беларуси 20.01.2021, 14:41

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В пятницу будет до +6°С.

Уже в ближайшее время морозы в Беларуси сменятся оттепелью. Об этом свидетельствуют данные «Белгидромета».

20 января будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно по западной части страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь), местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем от +1°С по юго-западу до -13°С по северо-востоку страны. Ожидается дальнейшее ослабление морозов.

21 января в Беларусь начнет поступать теплый воздух атлантического происхождения. Ночью на большей части территории осадки, днем местами, преимущественно по северо-восточной половине страны, пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью от 0..+1°С на юго-западе до -14..-15°С по востоку страны, днем -2..+4°С.

22 января сохранится влияние теплого воздуха с юго-запада Европы. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем -1..+6°С.

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