Стало известно, что Байден сделает в первый день на посту президента США 5 20.01.2021, 14:53

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Джо Байден

Указ будет подписан немедленно.

Избранный президент США Джо Байден немедленно прекратит выход США из Всемирной организации здравоохранения, начатый администрацией Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Hill.

Байден подпишет соответствующий указ, направленный на борьбу с пандемией коронавируса, в первый день своего президентства.

«[Сегодня] начинается новый день, новый подход к реагированию на кризис с коронавирусом», — сказал Джефф Зинц, представитель команды Байдена.

Для вывода страны из ВОЗ необходимо уведомить организацию за год. Без каких-либо действий со стороны Байдена США официально покинули бы ВОЗ 6 июля 2021 года.

В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает отношения с Всемирной организацией здравоохранения.

Трамп досрочно прекратил финансирование ВОЗ, пояснив, что организация не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.

Также Трамп обвинил ВОЗ в том, что она вела неправильную работу по Китаю, покрывая заявления китайских властей.

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