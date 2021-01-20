Акела промахнулся, случился облом 5 20.01.2021, 15:21

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Чиновники увидели, что их патрон уже не всемогущ.

Отмена чемпионата мира по хоккею в Минске хоть и стала ударом по репутации белорусского режима, но для Лукашенко не была неожиданной. Так считает политический обозреватель Александр Класковский.

«Лукашенко готовил себя к такому варианту. Еще во время встречи с Фазелем у него звучали такие нотки: мол, если вам не удастся, будет досадно, но мы поймем, что вам выкрутили руки. Он опытный политик и понимал, что вероятность фиаско очень велика, — отметил Класковский в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Поскольку это была для него очень дорогая, очень важная игрушка, я думаю, он сейчас перемалывает свою обиду и внутри у него, скорее всего, период фрустрации.

А через некоторое время он все-таки выскажется достаточно эмоционально. Вспомните, когда МОК принял решение о запрете Лукашенко и членам НОК участвовать во всех мероприятиях МОК и Олимпийских играх, он тогда назвал Томаса Баха и его соратников «бандой».

Что-то подобное выскажет и по поводу отбирания ЧМ. Скорее всего, скажет, что «наши беглые», как он их называет, поспособствовали, что они «враги нации».

Отмена ЧМ, по мнению Класковского, отразится на репутации Лукашенко не только на международном пространстве, но и внутри страны.

«Сейчас популярна точка зрения, что у Лукашенко теперь развязаны руки, и он увеличит масштаб репрессий. Я думаю, ЧМ не играет здесь решающую роль. Масштаб и жестокость репрессий скорее определяются текущей внутренней ситуацией. Не исключено, что их бы не ослабили и на период самого ЧМ.

Да, Фазель настаивал на том, чтобы ему дали какие-то гарантии того, что белорусские власти пойдут на диалог с оппозицией, и Лукашенко поддержал эту игру и даже высказался, что готов на диалог, правда, не с «предателями».

Это было эхо его переговоров с Фазелем, но это не означало, что он решил даже ради любимого хоккея пойти на демократизацию. Расчет был на то, что они напишут план, IIHF оставит чемпионат за Минском, а потом можно будет в фирменной манере продинамить всех, точно так же, как Путина, например.

Для него все-таки главное не хоккей, а власть. Чемпионат бы не смог повлиять на стиль поведения руководства страны, потому что режим сейчас вошел в такую фазу, когда Лукашенко безвозвратно утратил популярность, остается только держаться на дубинках.

Более вероятно, что чемпионат дал бы Лукашенко лишних козырей для пропаганды. По полной программе пиарилось бы, что никакой изоляции нет, что никакой он не изгой, а вот, видите, все в гости к нам.

В то же время, следует отметить, что факт отмены чемпионата стал ударом по репутации Лукашенко в глазах вертикали чиновников. Ведь это лишнее подтверждение тому, что их патрон уже не всемогущ. Раньше он мог и в Москве решать всякие вопросы, и с Помпео, а тут получился облом!

Ситуацию можно охарактеризовать известной фразой Киплинга «Акела промахнулся». Так принимали и обнимали этого Фазеля, а в итоге ему оказали медвежью услугу и себя подставили.

Можно сказать, что идет накопление критической массы, все, и этот факт в том числе, работает в перспективе на эрозию вертикали, на то, что постепенно монолитность режима разрушается.

И люди из окружения, пусть и шепотом, но обсуждают это фиаско. Они понимают, что система, созданная авторитарным архитектором, не вечна, и надо думать, как бы ее крушение не придавило тебя обломками. Я думаю, эти мысли сейчас крутятся в головах вертикальщиков», — размышляет Класковский

Он напоминает, что впереди еще один вызов для Лукашенко, который станет очередным свидетельством краха его эры.

«Думаю, что этим вызовом станут предстоящие выборы руководства НОК. Лукашенко стал токсичной фигурой, и это проявляется во всем. Фазель, пообщавшись с ним, безнадежно испортил себе репутацию на закате карьеры и теперь до конца жизни на нем будет ярлык «того самого, который обнимался с Лукашенко».

Чтобы не создавать проблемы для национального олимпийского движения, ему лучше уйти с поста главы. Но тогда это опять станет ударом по его амбициям, еще одним свидетельством его токсичности и также будет разлагающе действовать на вертикаль. То есть они будут видеть, что Лукашенко уступает позиции одну за другой, что свидетельствует о том, что закат его политической карьеры и уход неизбежны», — полагает политический обозреватель.

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