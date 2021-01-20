Инаугурация Байдена: Трамп нарушил еще одну традицию 6 20.01.2021, 15:28

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Уходящий президент сделал еще одну «мелкую пакость» своему преемнику.

Действующий президент США Дональд Трамп сделал еще одну «мелкую пакость» своему преемнику Джо Байдену, отказавшись прислать за ним правительственный самолет, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что таким образом Трамп нарушил еще одну традицию. В 2017 году тогдашний президент Барак Обама прислал в Нью-Йорк за Трампом правительственный Boeing.

А вот Байдену на свою инаугурацию пришлось добираться чартерным рейсом.

Частный Boeing 737 вылетел из штата Делавэр и приземлился на базе ВВС США Эндрюс рядом с Вашингтоном.

В это время на взлетной полосе стоял правительственный Boeing 757, который 19 января не выполнил ни одного полета. Именно на этом самолете Трамп сегодня собирается вылететь из Вашингтона во Флориду.

Перед вылетом в Вашингтон Байден выступил с эмоциональной речью, в ходе которой не смог сдержать слез.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.

Из-за штурма Капитолия церемония пройдет с беспрецедентными мерами безопасности. Вокруг здания Конгресса, на ступенях которого традиционно приносит клятву новый президент, установили трехметровый забор. В Вашингтон стянули до 25 тысяч военнослужащих Нацгвардии США. Капитолий закроют для публики, а попасть на церемонию можно будет только по билетам.

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