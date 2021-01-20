Рядом с Путиным предатель 3 Вера Перовская

20.01.2021, 15:47

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фото: EPA

Главный месседж расследования Навального.

На YouTube-канал Алексея Навального было залито видео нового расследования Фонда борьбы с коррупцией под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Менее чем за сутки видео вошло в тренды YouTube (куда безуспешно пытается попасть со своими видео кремлевский пропагандон (зачеркнуто) пропагандист Соловьев), собрало порядка 21 млн просмотров, 1,8 млн лайков и 24 тыс. дизлайков, более 600 тыс. комментариев.

Для сравнения, видео расследования об отравлении самого Алексея Навального «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить» и «Я позвонил своему убийце. Он признался» за месяц набрали 22 и 23 млн просмотров, соответственно, а видео «Он вам не Димон» о жизни премьер-министра Дмитрия Медведева в стиле лакшери — 37 млн просмотров за три года. А вот итоговая пресс-конференция Владимира Путина — 2020, как самое значимое политическое событие года, набрало всего 770 тыс. просмотров на «Первом канале».

Не будем пересказывать расследование. Как говорится, лучше один раз «дворец Путина» возле курортного города Геленджик на Черном море, построенный в 2005–2010 годах за $1,35 млрд увидеть, чем сто раз о нем услышать. Проанализируем лишь главные месседжи, которые Алексей Навальный с помощью этого видео отправил в политическое пространство.

Первый месседж адресован россиянам. Навальный продемонстрировал российскому народу, как по-царски живет Владимир Путин и его окружение в то время, как сами россияне затягивают пояса. Не то, чтобы это было для кого-то в России секретом. Но ввиду катастрофического падения уровня жизни людей в 2020 году, новость о «царских хоромах» воспринимается не так философски, как в «сытые годы».

По данным соцопроса «Левада-Центр», впервые с 1991 года 88% россиян назвали уходящий год более трудным для страны, чем предыдущий. 65% назвали 2020 год более тяжелым, чем предыдущий для них и для их семей — это самый высокий показатель с 1998 года. По данным соцопроса ВЦИОМ, россияне не заметили побед страны в 2020 году: 10% россиян считают победой изобретение вакцины, 8% — ввод миротворческих войск в Нагорный Карабах, 4% — 75-летие Победы. И победы эти сомнительные, ведь разработчики так и не смогли доказать безопасность и эффективность «Спутник V», в Нагорном Карабахе Россия сдала позиции в пользу Турции, а в Великой Отечественной войне победил советский народ.

В 2020 году российские власти провалили работу по всем фронтам, включая борьбу с коронавирусом Covid-19. Владимир Путин рассказывает народу с телеэкранов сказки о «самой лучшей вакцине в мире», а «Спутник V» с августа 2020 года не может пройти III этап клинических испытаний. Каждый день смертность от коронавируса в России растет, а темпы вакцинации россиян оставляют желать лучшего.

Утром 20 января оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в РФ умерло 597 человек — новый максимум с начала 2021 года, Россия по-прежнему занимает 4-е место в мире по количеству заразившихся. По данным карты вакцинации в мире «Coronavirus (COVID-19) Vaccinations», Россия, которая объявила о регистрации собственной вакцины от коронавируса Covid-19 еще в августе 2020 года, находится на 15-м месте в мире по количеству доз вакцины на 100 человек населения — 0,01 дозы. Для сравнения, первые места в рейтинге занимают страны, у которых нет собственных вакцин: Израиль — 1,25 дозы на 100 человек населения; ОАЭ — 1,14; Бахрейн — 0,42; Великобритания — 0,4; США — 0,24 и так далее.

На фоне того, что самой России не хватает доз вакцины, Российский фонд прямых инвестиций (РПФИ) торжественно отчитывается о том, что «Спутник V» зарегистрирован в Парагвае, Венесуэле и прочих странах третьего и четвертого мира. Или о том, как РПФИ отгружает вакцину в Аргентину в то время, как на Урале приостанавливают вакцинацию через день после объявления всеобщей вакцинации из-за дефицита «Спутник V». К слову, РПФИ публикует на своем сайте только те новости, которые ласкают его слух. А новости о том, что, к примеру, Венгрия отказалась от «Спутник V», а Бразилия даже не стала его регистрировать, остаются за кадром.

Второй месседж адресован российским «элитам». Десакрализация Путина и его близкого окружения продолжается, и неприкасаемых в России больше нет. Начало этому положили расследования издания «Проект», посвященные директору Росгвардии Виктору Золотову; путинской экс-любовнице Светлане Кривоногих; второму человеку в России Юрии Ковальчуку, директору СВР Сергею Нарышкину. Затем последовала разгромная статья в издании «Важные истории» о путинском экс-зяте Кирилле Шамалове, в «Открытых медиа» — о премьер-министре Михаиле Мишустине. И это — только цветочки, намекает Навальный, а ягодки впереди.

Третий месседж адресован Путину и его близкому окружению. Навальный дает понять, что рядом с ними предатель, который, преследуя собственные интересы, сливает конфиденциальную информацию, известную единицам. Ответы на вопросы «Кто он?» и «Какие цели преследует?» могут стоить Владимиру Владимировичу не только поста, но и жизни.

Ждем развития событий…

Вера Перовская, newssky.com.ua

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