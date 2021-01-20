Байден уже сегодня остановит возведение стены с Мексикой 7 20.01.2021, 16:00

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Джо Байден

Неиспользованные деньги потратят на другие проекты.

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден сразу после вступления в должность издаст указ о прекращении строительства стены вдоль границы с Мексикой.

Об этом говорится в сообщении на сайте переходной команды Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис.

Своим решением Байден также отменит указ президента Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой для обеспечения финансирования строительства.

В конечном итоге, говорится в заявлении, неиспользованные деньги потратят на другие проекты.

Выполнение одного из главных предвыборных обещаний Трампа – строительство стены на границе США и Мексики должно было обойтись американскому бюджету приблизительно в $8 млрд.

В феврале 2019 года ради ее возведения Трамп вводил чрезвычайное положение на границе с Мексикой и преодолевал шатдаун правительства, который продлился около месяца.

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