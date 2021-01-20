Байден уже сегодня остановит возведение стены с Мексикой

Байден уже сегодня остановит возведение стены с Мексикой7
- 20.01.2021, 16:00
- 1,095
Неиспользованные деньги потратят на другие проекты.
Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден сразу после вступления в должность издаст указ о прекращении строительства стены вдоль границы с Мексикой.
Об этом говорится в сообщении на сайте переходной команды Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис.
Своим решением Байден также отменит указ президента Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой для обеспечения финансирования строительства.
В конечном итоге, говорится в заявлении, неиспользованные деньги потратят на другие проекты.
Выполнение одного из главных предвыборных обещаний Трампа – строительство стены на границе США и Мексики должно было обойтись американскому бюджету приблизительно в $8 млрд.
В феврале 2019 года ради ее возведения Трамп вводил чрезвычайное положение на границе с Мексикой и преодолевал шатдаун правительства, который продлился около месяца.