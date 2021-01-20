Нидерланды введут комендантский час впервые со Второй мировой войны 2 20.01.2021, 16:20

Считается, что комендантский час может снизить уровень распространения вируса на 8-13%.

Правительство Нидерландов из-за распространения коронавируса планирует объявить общенациональный комендантский час впервые со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Комендантский час может начаться в пятницу и будет действовать с 20:30 до 4:30. Правительство также рассматривает возможность ограничения количества людей, которых можно принимать дома, с двух до одного.

Сегодня ожидается пресс-конференция премьер-министра Марка Рютте, на которой будут объявлены новые ограничения. Пока неясно, хочет ли правительство, чтобы комендантский час начиналась в пятницу и как долго он будет действовать.

Эксперты считают, что введение комендантского часа "может привести к значительному и актуального дополнительного сокращения общего числа случаев COVID-19 до 9 февраля".

Группа не может придумать меры, которые должны иметь такой же или больший эффект, кроме строгого приказа оставаться дома, согласно которому людям - днем и ночью - разрешается выходить на улицу только для самых необходимых ситуаций.

Считается, что комендантский час может снизить уровень распространения вируса на 8-13%. Это основано на оценке, проведенной во Франции, где также применялись другие меры, например, обязательства оставаться дома.

Введение комендантского часа впервые с тех пор, как Германия оккупировала Нидерланды во время Второй мировой войны, вызывает большие споры, и различные политические партии уже заявили, что никогда не поддержат его.

После заявления правительства в среду пройдут дебаты в парламенте. Однако комендантский час могут ввести без поддержки оппозиционных партий.

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