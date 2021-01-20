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Видеофакт: В минском метро провели акцию в поддержку политзаключенных

  • 20.01.2021, 16:28
Видеофакт: В минском метро провели акцию в поддержку политзаключенных

Свободу героям!

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео красочный флешмоб в метро в поддержку политзаключенных и стачкомовцев Беларуси.

Посмотрите, как белорусы поддержали своих героев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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