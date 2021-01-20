Анатомия жизни России Виталий Портников

20.01.2021, 17:14

Виталий Портников

Две важные вещи из рассказа о дворце Путина.

На следующий день после ареста в подмосковном городе Химки оппозиционера Алексея Навального Фонд борьбы с коррупцией опубликовал пространное расследование о так называемом дворце Путина под Геленджиком. Рассказ об этом роскошном приморском поместье в неодворянском стиле превратился в анатомию политической и экономической жизни России, да и, думаю, в биографию самого Путина. И самое главное — этот рассказ продемонстрировал, по-моему, два очень важных обстоятельства: подлинные цели самого Путина и равнодушие большей части российского общества к коррупционной тематике — пишет Виталий Портников для Крым. Реалии.

Мы видим, как выходец из небогатой ленинградской семьи практически всю свою жизнь старается взять «реванш за бедность» — даже в ГДР ухитряется, по его же собственным словам, поправиться на 12 килограмм на недоступных для обычных советских людей продуктах. А уж став правителем России, реализовывает свои желания с императорским размахом. Да, собственно, ни у какого российского императора таких имений и таких трат на них отродясь не было, а уж какой-нибудь Янукович с его жалким Межигорьем выглядит по сравнению с Путиным заурядным степным помещиком.

Но что очень важно — информация об этом, возможно, путинском дворце не является никакой особой новостью. О нем писали еще 11 лет назад — и расследование на этот источник ссылается — когда бизнесмен Сергей Колесников направил президенту Российской Федерации (тогда Дмитрию Медведеву) письмо о строительстве роскошного дворца для главы правительства Владимира Путина за коррупционные деньги и с коррупционными злоупотреблениями. Об этом строительстве тогда написали многие ведущие медиа во всем мире, в том числе и Радио Свобода. И что? И ничего. Медведев, естественно, никак не отреагировал. Общество никакого дворца не заметило. И, рискну предположить, сейчас тоже не заметит — разве что полюбуется красивыми пейзажами и безвкусными интерьерами как раз в стиле Януковича, а не российских императоров. Ну это как раз не удивительно. И теперь Кремль на этот скандал реагирует вяло.

Удивительно другое — готовность россиян десятилетиями акцептировать коррупционные злоупотребления и неуемное обогащение властной верхушки ради мнимой стабильности и под аккомпанемент разговоров об укреплении государства. Именно такая акцептация и стала почвой, позволившей в 2014 году аннексировать Крым.

И о Крыме я в тексте о путинском дворце вспоминаю совсем не случайно. Потому что — как об этом не раз приходилось писать в последние недели по поводу то одной, то другой выгодной крымской сделки с участием ближайших друзей Путина. Кремль превратил в «княжество» для своего окружения отдельно взятую территорию для обогащения именно тех людей, которых наверняка можно увидеть и во дворце под Геленджиком, и на «путинских» виноградниках. А теперь «свои» виноградники будут и у Ковальчука с Тимченко, а у Ротенберга — свой мост. И Путин, без одобрения которого, вероятно, не может состояться ни одна серьезная крымская и не крымская сделка, похоже, может ощущать себя уже «настоящим» императором, раздающим своим придворным земли и заводы.

И сам этот сюжет — ненастоящий «император», раздающий друзьям детства «отжатые» у другой страны заводы и виноградники — лучше любых расследований иллюстрирует, в каком далеком, невыносимом прошлом очутилась Россия за два последних десятилетия. Каждые десять лет — как минус сто — и уже где-то невдалеке маячит не напудренный парик Екатерины ІІ, а жидкая бороденка Ивана Грозного.

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