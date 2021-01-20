БАЖ и «Репортеры без границ» обратились к спецдокладчику ООН
- 20.01.2021, 18:02
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В обращении приводятся факты преследования СМИ и журналистов.
Белорусская ассоция журналистов и «Репортеры без границ» обратились к спецдокладчику ООН по вопросам о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение. В обращении приводятся факты преследования СМИ и журналистов в Беларуси с сентября 2020 года, сообщает БАЖ.
Также был представлен список журналистов и работников СМИ, которые находятся в заключении.