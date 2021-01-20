закрыть
20 января 2021, среда, 19:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден: В Америке наступил новый день

5
  • 20.01.2021, 18:43
  • 1,240
Байден: В Америке наступил новый день
Джо Байден

Такой пост в Twitter он написал после того, как Трамп покинул Белый дом.

Новоизбранный президент США Джо Байден в день своей инаугурации заявил о наступлении нового дня в Америке. Такой пост в Twitter он написал после того, как Дональд Трамп покинул Белый дом.

"В Америке наступил новый день", - написал он.

Менее чем через два часа состоится инаугурации Байдена.

Байден и его вице-президент Камала Харрис уже посетили церковную службу в соборе Святого Апостола Матфея.

Они уже прибыли в Капитолий, где в 18:15 состоится присяга Харрис.

В 19:00 Джо Байден примет присягу в качестве 46-го президента США и произнесет инаугурационную речь.

В 20:40 Байден и Харрис проверят готовность войск к параду, в 21:25 - возложат цветы к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище и к 22:15 уедут в Белый дом.

Позже Байден подпишет первые указы и приведет к присяге новых членов своей администрации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут