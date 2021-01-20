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Новополоцк вышел на вечерний протест

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  • 20.01.2021, 18:54
Новополоцк вышел на вечерний протест

Горожане протестуют каждый день.

Новополоцк вышел на вечерний протест.

Горожане вышли с национальными флагами.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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