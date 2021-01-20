В Лиде прямо на суде задержали около 20 человек 20.01.2021, 19:35

Протест в Лиде

иллюстрационное Фото: svaboda.org

Лидчане пришли в лукашенковский «суд» выразить свое несогласие.

Около 20 человек задержали в Лиде, когда они пришли в суд поддержать Ивана Касперовича, администратора телеграм-канала «Доска позора Лида».

В комментарии «Радыё Свабода» одна из задержанных успела сообщить, что их допрашивают по уголовному делу, которое начали после суда над Витольдом Ашурком.

18 января ему после закрытого процесса присудили пять лет лишения свободы. После этого присутствующие в судебном зале стали кричать судье «Позор!», а также «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!».

Также сообщают, что накануне задержали Андрея Ашурка, брата Витольда. А сегодня в Лидском районе задержали журналиста Юрия Дешука — предположительно, также в связи с упомянутым уголовным делом.

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