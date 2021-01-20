В РФ партнеры пытались сжечь бизнесмена напалмом вместе с загородным домом 2 20.01.2021, 19:51

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Вячеслав Симоненко

Фото: Александр Вайнштейн/«Коммерсантъ»

Партнеры решили сжечь бывшего гендиректора крупнейшего дистрибутора на российском IT-рынке.

Партнеры решили сжечь бывшего гендиректора крупнейшего дистрибутора на российском IT-рынке — компании Merlion Вячеслава Симоненко с помощью напалма вместе с загородным домом, чтобы не платить 4,5 миллиона долларов, вырученные от продажи акций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, следователи установили мотив и обстоятельства покушения на убийство российского бизнесмена. В ночь на 5 сентября 2015 года двое неизвестных забросали дом Симоненко под Красногорском бутылками с зажигательной смесью. По его словам, семье повезло не сгореть. Нападение сняли камеры видеонаблюдения.

Поводом для нападения на его дом стал конфликт с совладельцами Merlion из-за акций дочерней компании Tegrus. Он ушел из компании, но ему отказались платить 4,5 миллиона долларов за его акции. Бывшие партнеры обвинили его самого в хищениях.

Следователи нашли нападавших и те дали признательные показания, назвав заказчиков покушения. По делу были арестованы соучредителей Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера Бориса Левина.

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