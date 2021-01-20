Байден вступил в должность президента США

Байден вступил в должность президента США15
- 20.01.2021, 19:57
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Избранный президент США произнес присягу на Библии.
Избранный президент США Джо Байден произнес присягу на Библии и вступил в должность 46-го главы государства.
В рамках 59-й по счету церемонии инаугурации Байден на западном крыльце Капитолия произнес текст присяги, состоящий из 35 слов, на Библии. Для приведения к присяге Байден использовал Библию, которая хранится в его семье с 1893 года и уже использовалась для приведения его к присяге в качестве вице-президента.
Присягу принимал председатель Верховного суда Джон Роббинс. После этого Байден начал получасовую речь, посвященную объединению страны.
За четверть часа до полудня по местному времени (19:45 по Минску) к присяге привели вице-президента США Камалу Харрис.
Торжественную церемонию открывала поп-певица Леди Гага, исполнившая гимна Соединенных Штатов.