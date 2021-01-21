Болезненный удар для Лукашенко 9 21.01.2021, 8:34

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Режим получил «дополнительный» звонок.

В понедельник 18 января Совет IIHF (Международной федерации хоккея) окончательно решил перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Минска.

Чемпионат может пройти только в Латвии, либо в двух странах — Латвии и Дании или Латвии и Словакии.

Доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии udf.by отметил, что перенос чемпионата из Минска – «однозначно внешнеполитическое и внутриполитическое поражение белорусских властей».

«Для официального Минска такие мероприятия были важной частью выстраивания имиджа, частью позиционирования Беларуси как современной развитой страны. Особенно это было важно на фоне недавних событий», – сказал Казакевич.

Также перенос чемпионата из Минска стал болезненным ударом лично для Александра Лукашенко, который позиционирует себя как большого любителя хоккея.

«Кроме того, это стало демонстрацией силы и влияния альтернативных демократических сил, которые смогли добиться отмены такого крупного и важного проекта для официального Минска», – считает Казакевич.

«Сам по себе перенос чемпионата мира не приведет к пересмотру властями своей позиции, но в совокупности это поставит дополнительные вопросы насчет того, насколько пропорционально используется сила внутри страны. Это дополнительный звонок для властей», – полагает Казакевич.

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