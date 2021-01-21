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Минская Малиновка вышла на акцию солидарности

  • 21.01.2021, 9:26
  • 1,163
Минская Малиновка вышла на акцию солидарности

Жители района передали привет всем свободным и стойким белорусам.

Минская Малиновка передает привет всем свободным белорусам и гордится мужеством и стойкостью Новой Боровой.

Видео опубликовано в «Твиттере» Charter97.org.

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