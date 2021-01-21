Байден подписал указ об обязательном ношении масок в течение 100 дней 21.01.2021, 9:57

1,007

Джо Байден

Фото: Andrew Harnik/AP

Новый президент США назвал борьбу с COVID-19 одним из своих приоритетов.

Новый президент США Джо Байден подписал указ об обязательном ношении масок на территории федеральных учреждений на протяжении следующих 100 дней.

Документ стал один из первых подписанных Байденом после вступления на президентский пост, сообщает DW.

О намерениях подписать указ о ношении масок в течение 100 дней Байден объявлял еще в декабре 2020 года.

Тогда он говорил, что широкое использование масок приведет к «значительному снижению» в распространении коронавируса.

На США приходится больше всего подтвержденных заражений (почти 25 миллионов) и летальных исходов (около 415 тысяч).

Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.

Во время инаугурационной речи президент пообещал «быть президентом для всех американцев», назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».