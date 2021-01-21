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Германия выступила против «Газпрома»

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  • Кирилл Сазонов, «Обозреватель»
  • 21.01.2021, 10:06
  • 1,718
Германия выступила против «Газпрома»

Никто не хочет попасть под санкции США.

Немцы против Газпрома? Уже да! Еще один характерный звоночек для Кремля, который буквально сегодня гордо заявлял, что "Северный поток-2" будет достроен. Пафосно так заявлял, уверенно.

Так вот, компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте строительства этого газопровода. Причину озвучили - не хотят рисковать попасть под санкции США. Более того, компания уже сообщила американским властям о том, что будет следовать нормам американского закона PEESCA "О защите энергетической безопасности Европы". Дабы не сомневались в лояльности.

Изюминка новости в том, что компания это немецкая. То есть создание какого-то федерального фонда поддержки и заявление Меркель о том, что даже арест Навального не заставит ФРГ отказаться от этого проекта не внушили расчетливым немецким бизнесменам чувства безопасности. Американские санкции это, знаете ли, неприятная штука. Даже для европейского бизнеса с серьезными друзьями.

Кирилл Сазонов, «Обозреватель»

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