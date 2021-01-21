Правозащитники требуют от СК реакции на запись разговора Карпенкова 3 21.01.2021, 10:25

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Лукашенковский бандит говорит о Тарайковском и концлагерях.

Правозащитники из Белорусского Хельсинского Комитета обратились в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Беларуси с просьбой дать правовую оценку высказываниям, которые звучат на аудиозаписи, которую опубликовала 15 января инициатива BYPOL, передает "Еврорадио".

На пленке звучит голос предположительно заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, который инструктирует сотрудников. Он говорит, в частности, о гибели Александра Тарайковского: "понятно, от чего умер этот пьяница и дебил, как его… [в зале говорят — "Тарайковский”]…". Голос также говорит, что пришло другое время, и даёт подчиненным установку стрелять "в упор: по ногам, в живот, по яйцам". Кроме того, озвучиваются планы создать в Беларуси лагеря для протестующих — "не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных… Для отселения".

В связи с заявлениями, прозвучавшими на записи, правозащитники требуют от СК и Генпрокуратуры, прежде всего, возбудить уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского и провести полное, объективное и оперативное расследование. Причем общественность должна быть информирована о любых процессуальных решениях по делу.

Правозащитники также требуют "дать правовую оценку высказываниям лица, идентифицированного как заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков, которые, на наш взгляд, следует квалифицировать как приготовление к совершению преступлений против безопасности человечества", говорится в заявлении БХК.

Кроме того, по мнению правозащитников, прокуратура и СК должны в рамках компетенции принять все возможные меры по недопущению реализации планов, которые ведут к грубейшим нарушениям прав человека.

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