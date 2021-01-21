Ученые выяснили, как изменения климата поменяют положение зоны тропических дождей Земли 21.01.2021, 10:38

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К каким последствиям это приведет?

Американские ученые заявили о том, что глобальное потепление может привести к смещению зоны тропических дождей, которая располагается вблизи экватора. А это, в свою очередь, может поставить под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей, сообщает «Популярная механика».

Зона тропических дождей может менять свое положение в течение года. Она располагается в южной части Индийского океана и западной части Тихого океана примерно с октября по март, и в это время в северных тропиках наблюдается сухой сезон, когда осадков мало, а дни обычно жаркие и солнечные. С апреля по сентябрь эта зона лежит в северном полушарии, и там наступает сезон дождей, в то время как в южных тропиках наблюдается сухой сезон.

В ходе нового исследования ученые проанализировали 27 современных климатических моделей и постарались выяснить, каким образом на глобальное потепление отреагирует зона тропических дождей, если выбросы парниковых газов будут расти до конца столетия.

Оказалось, что изменения климата вызывают смещение положения зоны тропических дождей. В результате разные ее части начнут двигаться в противоположных направлениях в двух продольных секторах, которые охватывают почти две трети земного шара. Этот процесс будет оказывать сильное влияние на доступность воды и продуктов питания по всему миру.

В более ранних работах ученые не замечали сдвига положения зоны. Теперь исследователи предполагают, что это последствие изменений климата было замаскировано другими эффектами. Выделить радикальные изменения, которые могут произойти в ближайшие десятилетия, удалось только изолировав Восточное и Западное полушария.

Согласно исследователям, в Азии сокращение выбросов аэрозольных частиц, таяние ледников в Гималаях и потеря снежного покрова в северных районах, вызванные изменением климата, заставят атмосферу нагреваться быстрее, чем в других регионах. Это может вызвать смещение зоны дождей на север в Восточном полушарии.

При этом ослабление Гольфстрима и Северо-Атлантического течения, которое может произойти в будущем, вероятно, будет иметь противоположный эффект, вызывая смещение на юг зоны тропических дождей через Западное полушарие. Теперь исследователи стараются понять, какой эффект смещение зоны окажет на экономику.

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