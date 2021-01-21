«Тесты на коронавирус делают, только если очень-очень настойчиво давить» 1 21.01.2021, 10:48

Сколько белорусов на самом деле переболело COVID-19?

Влад, 53-летний житель Жодино, перенес коронавирус. Инфекция началась с традиционных симптомов: потеря вкуса, запахов, недомогание. Работник БелАЗа обратился в больницу, где ему сделали тесты и направили на домашнее лечение. А через десять дней у мужчины даже не поинтересовались состоянием здоровья, а просто выписали больничный, рассказал «Белсату» Влад.

Влад рассказывает, что переболел COVID-19 довольно легко, не было очень плохого самочувствия и не было необходимости посещать больницу. По словам мужчины, сначала в его семье заболели жена и дочь.

«Я думаю, что от них заразился. Они сдавали кровь. Вот только им сказали, что они чистые, мол, нет у них коронавируса. Но мне кажется, что это ложь. Ведь у жены тоже не было ощущения вкуса и запахов. Долго болела и дочь. Через некоторое время после появления симптомов у жены, у меня тоже пропало ощущение вкуса и запахов, ухудшилось состояние здоровья. Я приехал в больницу, где мне сделали снимок легких, сдал кровь и взяли мазок. А через два дня позвонили и сказали, что положительный результат и сказали, чтобы выполнял самоизоляцию. Врачи сказали прийти в больницу через 10 дней. И на этом какой-то осмотр, визиты, или контакты с медиками просто прекратились. В определенный срок я пришел в больницу, забрал больничный лист. Я говорил, что плохо себя чувствую, попросил, чтобы взяли еще раз кровь на анализы. Но мне ничего не ответили, просто отдали бюллетень и сказали, чтобы уходил», – говорит Влад.

Мужчина не удовлетворен таким отношением. Ведь, кроме бюллетеня, врачи не дали других бумаг. Дело в том, что на БеЛАЗе, где он работает, выдают денежную помощь тем, кто переболел COVID-19. У него же таких документов не было, и теперь приходится снова обращаться в больницу.

«Я когда-то раз после перенесенной инфекции обращался в больницу, чтобы взять справку, что был инфицирован, но это оказалось непросто. Такое ощущение, что не хотят выдавать такие справки. Боюсь, что мне выдадут справку, что у меня была обычная вирусная инфекция. Например, на БеЛАЗе много инфицированных. Но людям ставят диагноз не COVID-19, а только вирусные инфекции. Делается это для того, чтобы просто не портить статистику. Когда я первый раз пришел в больницу, то медики выписывали документы, по которым в Жодино за 1 января было две смерти от коронавируса. И если в целом подсчитать, то отнюдь не 8-9 пациентов умирают ежедневно в стране. Мне кажется, что можно смело в десять раз увеличивать статистику», – считает мужчина.

Официальная статистика только вредит

Сами врачи также высказывают мнение, что официальная статистика не отражает реальные цифры инфицированных и умерших от коронавируса. Так, врач-эпидемиолог Ольга рассказала «Белсату», что сама сейчас на больничном. По всем симптомам у нее коронавирус.

«Мы вряд ли вышли на плато, вряд ли мы вышли на настоящее снижение, так как болеют очень много. А у Минздрава появляются сведения только о тех, у кого инфекция подтверждается лабораторно. Вот, например, я сейчас болею, но мне не делали теста и не собираются его делать, только если я очень-очень настойчиво буду давить, что я врач-эпидемиолог и, мол, будут проблемы, если мне не сделают тест. Просто не делают тесты. К тому же у тестов есть ошибочно-отрицательные результаты», –рассказала «Белсату» врач-эпидемиолог Ольга.

Во время первой волны коронавируса в Беларуси отношение со стороны государства было другое. Больничные листы врачи выписывали на две недели. Более-менее регулярно делались тесты. А во время второй волны больничные выписывают только на 10 дней, а тесты действительно, как сообщают читатели «Белсата» со всей страны, делают только если пациенты начинают очень настаивать на этой процедуре.

«Мне сложно прокомментировать, откуда и почему такие изменения. Возможно, что это делается ради того, чтобы была более-менее красивая статистика. Но сейчас чаще и сложнее болеют люди. Я делала опрос, и сейчас очень мало семей, в которых родные не болеют коронавирусом», – говорит врач.

По мнению эпидемиолога, сложно также объяснить смысл уменьшения цифр в официальной статистике. На самом деле, по мнению врача, это приносит только негативные последствия.

«Чем больше цифра будет в статистике, тем более ответственно будут относиться люди к угрозе, тем более ответственно будут относиться к своему здоровью. Мы понимаем, что цифры занижены. Но много людей имеющих клинические симптомы, а у нас не ставят диагноз коронавирус. Больным воспалением легких тоже не ставят COVID. Много и ошибочных результатов. Поэтому, если цифры были бы больше, то это было бы лучше для людей», – рассказала Ольга.

Жертв коронавируса в Беларуси более 20 тысяч?

Исследователь Андрей Елисеев считает, что на самом деле в Беларуси от коронавируса умерло по меньшей мере около 20 тысяч человек. Свои выводы исследователь опубликовал в своем Telegram-канале.

Андрей Елисеев делает анализ на основании открытых данных, среди которых и количество умерших от коронавируса врачей. Медики сообщают, что во время эпидемии инфекция унесла жизни 143 врачей. В результате в Беларуси образовалась аномалия, так как потери среди медиков якобы составили до 8-10 % от всех умерших. Но в большинстве стран мира этот показатель составляет около 1%.

«Сравнение числа смертей медиков в Беларуси и Польше позволяет предположить, что и общее количество смертей от коронавируса вряд ли очень сильно отличается от общепольского показателя. Это значит, что цифра превышает 20 тысяч», – высказывает мнение исследователь.

Кроме того, исследователь приводит и данные, которые Минздрав передал в ООН. Расхождение этой статистики с той, что подается в самой стране, составляет 17 раз. И если умножить 17 на официальное количество умерших от коронавируса, которое сообщает Минздрав, также получается более 20 тысяч человек (на день 20 января официально в Беларуси всего 1610 умерших пациентов с начала пандемии).

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