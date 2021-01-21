«Динара, Лукашенко превращает Беларусь в убыточный колхоз, в котором работала ваша мама» 2 21.01.2021, 12:12

Мощное обращение к олимпийской чемпионке.

Главред «Трибуны» Олег Горунович обратился к олимпийской чемпионке Динаре Алимбековой:

— Вас беспокоит Олег Горунович, спортивный журналист. Знаете, в последнее время я стал писать настоящие письма, на бумаге, чего до этого за 37 лет жизни не делал ни разу. Мои родители говорят, что когда-то они писали, я не верил, а вот, к сожалению, пришлось. К сожалению – потому что пишу не спортсменам, а людям, оказавшимся в тюрьме. Может, вы слышали, что в Беларуси под 200 политзаключенных? Вот им и пишу. У меня сидит однокурсница-журналистка Катя Борисевич, которая первой рассказала, что Роман Бондаренко был трезв, когда на него напали неизвестные (ну то есть как неизвестные) и куда-то утащили, и потом Рома умер. Сидит третий месяц за то, что рассказала правду. И еще находятся в неволе два моих земляка из Молодечно. Ребята потолкались с ОМОНом, кажется, кого-то дернули за рубашку – оба получили по три реальных года в колонии. Один из них, Влад Евстигнеев, ваш ровесник.

Динара, пишу вам, потому что увидел в вашем инстаграме нечто дикое и неприемлемое. Вы опубликовали скрин переписки с человеком, который нажелал вам кучу гадостей вплоть до смерти. Вот это дико и неприемлемо, а не то, что вы опубликовали эти сообщения в своем профиле. Вы еще задались в той публикации, которую, впрочем, довольно быстро удалили, вопросом наподобие «Это вы так за мир?»

Я, хоть и не писал этих гадостей, сразу отправил вам личное сообщения с извинениями от имени тех, кто хочет перемен. Мы на самом деле за мир. Чтобы убрать сомнения, просто вспомните многотысячные акции протеста, что проходили в конце лета и осенью 2020-го. Машины, витрины – всё было целым. Милицию никто не трогал. Даже мусор убирали. Возможно, вы не в курсе, что такое в принципе было (с головой погрузились в тренировки или остались без интернета, как Дарья Домрачева в Китае), но, уверен, вам всё в деталях расскажет Никита Старовойтов. Этот физиотерапевт работал с вашей командой. После выборов он выходил на улицы Минска, чтобы помогать пострадавшим от рук силовиков, а в октябре несколько суток провел в ИВС – Никите тоже светило уголовное дело, и он был вынужден уехать из страны. Думаю, у вас есть контакты Старовойтова, он вам с аргументами объяснит, кто за мир, а кто за насилие.

Ни разу не оправдываю человека, написавшего вам в таком ключе, но я могу понять, почему он совершил этот абсолютно неприглядный поступок. Люди устали от беззакония. Устали от несправедливости. И когда на сторону очевидного зла становятся кумиры, это очень неприятно. Это вызывает глубочайшее разочарование, и кто-то не может сдержать гнев и в меру воспитания его проявляет. Я тоже разочарован вашим поступком, Динара.

Вы, конечно, можете сказать, что подписали обращение за спорт вне политики, но все понимают, что вы подписались непосредственно за Лукашенко – за человека, который разворачивает беспрецедентные репрессии в отношении своих соотечественников. Даже в фашистской Германии так не обходились с немцами, как Лукашенко и его сообщники обходятся с белорусами. И да, своей подписью вы поддерживаете насилие, хотя и отрицаете этот факт.

Есть ощущение, что я не одинок в своем разочаровании. Какое вам до этого дело? Вы мне всегда казались милой девушкой, которой важно общение с болельщиками. Вы делились с людьми эмоциями, вас в ответ поддерживали, когда донимали травмы и не шел результат. И как же радовались за вас, когда на старте этого сезона у вас стало получаться. Теперь не удивлюсь, если добрых слов станет меньше. Я не к тому, что вместо этого будут писать гадости, но число фанатов просядет, позитивного заряда будет меньше. Впрочем, буду рад ошибиться.

Укорить протестующих, зацепившись за слова одного хама, в принципе, можно, но ведь поступки куда важнее даже самых неприятных слов. И для вас, Динара, не составит труда разобраться, кто делает мерзкие вещи, а не говорит о них. Я просто без деталей набросаю случаи, которые сразу всплывают в моей голове.

В Бресте мужчина материт врача и бьет затем по лицу – как думаете, кого он поддерживает? А вот в Минске семье ночью в окно прилетает гайка за красно-белые снежинки – милиция не возбуждает уголовное дело, потому что считает, что хулиганы просто выразили гражданскую позицию. А слышали, как в Солигорске сторож КГБ (прошу прощения, если информация о ведомстве, которое курирует биатлон, вам неприятна) зарезал мужчину, придерживавшегося противоположных политических взглядов? Может, вы в курсе, что tut.by, которому вы дали не одно интервью, лишили статуса СМИ и вообще Министерство информации размышляет о его блокировке? Динара, а вы пробовали понять, за что силовики отметелили брата Домрачевой, а суд его потом за это еще и оштрафовал? Не буду говорить про сотни политически мотивированных уголовных дел и прочие репрессии.

Динара, вы оставили свою подпись за это. Полагаю, сделали это абсолютно самостоятельно и по доброй воле. Не могу себе представить, чтобы кто-то осмелился давить на олимпийскую чемпионку. Чтобы кто-то ей сказал, мол, если не подпишешь, отправишься после чемпионата мира в Минск, останешься без зарплаты, а биатлон вообще останется без финансирования. Да, в некоторых видах спорта управленцы позволяли себе такую риторику, но ведь никто не осмелится так говорить с олимпийской чемпионкой, правда? Чемпионы – люди гордые, знающий себе цену. Их не сломить, правда?

Уверен, Динара, что когда-то вы станете мамой. Вот интересно, когда ребенок через много-много лет спросит, что такое выборы и зачем они нужны, что вы ему ответите? Может, приведете в пример белорусские президентскую кампанию-2020? Меня как отца троих детей эта тема очень волнует, как и тема личной свободы. Я не хочу, чтобы мои дети благодарили Лукашенко за теплую и уютную казарму. Хотя, возможно, к тому времени, когда они подрастут, придется благодарить за теплый и уютный барак. Ведь строительство концентрационных лагерей в Беларуси – это не какая-то научная фантастика. Все может быть. Да, для охраны лагерей наверняка понадобятся люди, умеющие обращаться с оружием, но видите ли вы себя в такой роли и в такой стране, Динара?

Вы наверняка возразите, что вас все устраивает. У вас есть зарплата/стипендия, сборы и все условия. И это все вам дает государство (хотя на самом деле налогоплательщики). Но ведь спортом жизнь не ограничивается. Вы в курсе, что больше половины белорусов после 26 лет правления Лукашенко не зарабатывает и тысячи рублей? Это даже не заветные 500, а менее 400 долларов! Думаю, в курсе, потому что у вас есть мама, и она еще пару лет назад жила в белорусской глубинке. Возможно, и сейчас там живет.

Когда вы, Динара, стали олимпийской чемпионкой, Ирина Александровна работала бухгалтером в сельскохозяйственном предприятии «Светлый путь Агро» в агрогородке Каменка Чаусского района. В принципе, по этому колхозу вполне можно судить о том, как живет белорусская деревня. Случай, поверьте, довольно типичный. Не так давно «Светлый путь Агро» был близок к банкротству, но в последний момент сумел его избежать (при этом до сих пор значится в списке неплатежеспособных организаций района). Около года назад коллеги с «Онлайнера» заглядывали в Каменку и спрашивали у людей, как им живется. Если коротко: зарплаты – мизерные, да и то с задержками. Вряд ли с тех пор ситуация существенно поменялась. По моим ощущениям, вся Беларусь при Лукашенко постепенно превращается (да-да, ситуация становится только хуже) в такой колхоз без светлого пути, хоть у кого-то и есть олимпийские стипендии и зарплата больше трех тысяч рублей.

Вы и за это подписались, Динара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».