Белорусы Вроцлава вышли на акцию солидарности с Игорем Лосиком 1 21.01.2021, 12:40

1,423

Видеофакт.

Белорусы Вроцлава (Польша) 20 января провели в центре города акцию солидарности с Игорем Лосиком, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

«Своей акцией мы, белорусы Вроцлава, хотим привлечь внимание международной общественности к голодовке блогера.

Для этого во время акции был организован сбор подписей под обращением к властям города, воеводства, а также европейским и американским чиновникам с просьбой подключить все возможные механизмы для спасения жизни голодающего 37 дней политического заключенного.

Мы считаем недопустимым и вопиющим уголовное преследование политически активных граждан Беларуси.

Свободу Игорю Лосику!» — пишут читатели канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».