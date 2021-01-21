Медики рассказали, что можно и нельзя делать после прививки от COVID-19 4 21.01.2021, 12:43

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Журналисты провели обоснованность этих рекомендаций.

В России Минздрав сообщил, что разработал правила вакцинации. «Медуза» проверила обоснованность рекомендаций, касающихся поведения после прививки.

Цитата

«Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок».

Фактчек

Все эти рекомендации не имеют хорошей научной базы, и в инструкции к самой вакцине их нет.

«Не мочить место инъекции»

Сложно придумать логическое обоснование для такой рекомендации. В других странах после вакцинации не просто разрешают купаться, но и советуют прикладывать влажную прохладную салфетку к месту инъекции, чтобы облегчить боль, убрать покраснение и отек. В том числе при вакцинации от коронавируса (правда, другой вакциной).

Исключения составляют случаи, когда вакцинация проводится нестандартным способом: например, делается много маленьких проколов в коже — тогда полного запрета на душ нет, но предлагается по максимуму держать это место в сухости.

В то же время в 2016 году в ответ на запрос автора этой статьи компания MSD, производящая подобную нестандартную вакцину БЦЖ (против туберкулеза) для США, ответила: «Стоит отметить, что вопрос о мерах предосторожности после вакцинации БЦЖ остается спорным. Так, согласно Green Book британского департамента здравоохранения, защищать место вакцинации БЦЖ от влаги во время мытья или купания не обязательно. Однако образующаяся рана должна поддерживаться в сухом состоянии, а трения (например, тесной одеждой) необходимо избегать. В случае каких-либо выделений временная сухая повязка (с доступом воздуха) может быть использована, пока не образуется корка. В случае крайней необходимости… непроницаемая повязка может быть использована, но только в течение короткого периода, так как она может задержать заживление и вызвать образование большого рубца. Кроме того, согласно статье авторства Хил и других, результаты проспективного рандомизированного контролируемого мультицентрового исследования показали, что раны после незначительного повреждения кожи могут быть не защищены повязкой и могут соприкасаться с водой в течение первых 48 часов без увеличения частоты инфекции».

«Не посещать сауну, баню»

Что будет, если посещать сауну после вакцинации, достоверно неизвестно: исследований, в которых бы это изучалось, нет. В зарубежных рекомендациях никаких опасений, связанных с посещением бани или сауны, найти не удалось. Нет и данных о том, что перегрев может как-то опосредованно влиять на иммунный ответ.

«Не принимать алкоголь»

Эта рекомендация также не имеет научных подтверждений, особенно если человек не злоупотребляет алкоголем.

«Избегать чрезмерных физических нагрузок»

Если посмотреть рекомендации по вакцинации для профессиональных спортсменов, можно увидеть утверждения, в какой-то степени противоречащие этому. Там основные опасения связаны не с тем, что нагрузки повлияют на эффект вакцинации, а с тем, что нежелательные реакции из-за вакцинации повлияют на физическое состояние спортсмена.

В остальном физические нагрузки даже поощряются, особенно если болит место укола: так можно уменьшить боль.

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