«Усатый уже порезал палец»: мощная акция в Смолевичах

«Усатый уже порезал палец»: мощная акция в Смолевичах2
- 21.01.2021, 12:56
- 2,229
Жители райцентра вышли, чтобы приободрить сторонников Навального в РФ.
Жители Смолевич уважают мужской поступок Алексея Навального и поддерживают его стремление к освобождению своего народа, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Россияне, нам знакома ваша ситуация, как никому другому.
Мы с вами все эти пару десятков лет как две грани лезвий одного меча, который куют два безумных и глупых кузнеца.
Они нас избивают, бросают в тюрьмы, даже не понимая, что мы закаляемся и делаемся крепче, что наша сталь становится острее и опаснее для них самих.
Так вот наш усатый хрипловатый «кузнец» уже порезал палец, но скоро «лишится» и безумной головы на плечах.
Пора и вам показать, что такое «русская сталь»!
Будьте смелыми и идите к своей свободе! Не ради Навального или против карлика-бандита. А ради своей свободы и свободы своих детей!» - пишут участники акции.