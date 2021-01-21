«Усатый уже порезал палец»: мощная акция в Смолевичах 2 21.01.2021, 12:56

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Жители райцентра вышли, чтобы приободрить сторонников Навального в РФ.

Жители Смолевич уважают мужской поступок Алексея Навального и поддерживают его стремление к освобождению своего народа, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Россияне, нам знакома ваша ситуация, как никому другому.

Мы с вами все эти пару десятков лет как две грани лезвий одного меча, который куют два безумных и глупых кузнеца.

Они нас избивают, бросают в тюрьмы, даже не понимая, что мы закаляемся и делаемся крепче, что наша сталь становится острее и опаснее для них самих.

Так вот наш усатый хрипловатый «кузнец» уже порезал палец, но скоро «лишится» и безумной головы на плечах.

Пора и вам показать, что такое «русская сталь»!

Будьте смелыми и идите к своей свободе! Не ради Навального или против карлика-бандита. А ради своей свободы и свободы своих детей!» - пишут участники акции.

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