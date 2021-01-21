закрыть
21 января 2021, четверг, 15:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минское Сухарево вышло на акцию солидарности

  • 21.01.2021, 13:32
  • 1,205
Минское Сухарево вышло на акцию солидарности

Жители района поименно вспомнили героев стученческого сопротивления.

Минское Сухарево поименно вспомнило студентов-политзаключенных.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут